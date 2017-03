Das ist die Lage SGL Carbon!

Weitere Suchergebnisse zu "SGL Carbon":

Liebe Leser,

die SGL Carbon hat letzte Woche für Neuigkeiten gesorgt, denn der weltweit führende Erzeuger von Produkten aus Kohlenstoff konnte zwar ein wichtiges Signal setzen, musste den ersten Ausbruchversuch aber auch gleich wieder abbrechen. Frank Holbaum hat sich die Aktie letzte Woche näher angeschaut:

Zurück in den Aufwärtstrend! Im Zuge der Geschehnisse in der letzten Woche eroberte die Aktie auch in den kurzfristigen zeitlichen Dimensionen den Aufwärtstrend zurück. Weil erst Ende Februar ein neues 10-Jahres-Tief markiert worden war, ist dies nun also ein besonders gutes Zeichen.

Hoffnungsschimmer! Am 27. Februar war die Aktie auf 7,89 Euro gerutscht und hatte sich seither in kürzester Zeit massiv erholt. Die Börsen meldeten ein Plus von mehr als 7 % und auch charttechnisch ging es wieder voran. Mit dem neuen Tief wurde auch eine neue Unterstützung deutlich, die auch bei weiteren Kursverlusten als Auffanglinie dienen könnte. Zudem konnte die charttechnische Hürde von 8,50 Euro überwunden werden.

Ist der kurzfristige Aufwärtstrend nur eine Momentaufnahme und setzt sich der Abwärtstrend langfristig fort? Wir bleiben für Sie am Ball.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.