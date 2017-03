Das ist die Höhe: Neuer Rallye-Fiesta WRC blickt Schotter-Debüt in Mexiko entgegen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Köln (ots) -- Von M-Sport neu entwickelte Generation des Fiesta World RallyCar muss Schotter-Performance bei großer Hitze und in dünnerHöhenluft unter Beweis stellen- Fiesta WRC-Pilot und Titelverteidiger Sébastien Ogier willWM-Rallye Mexiko zum vierten Mal gewinnen und Tabellenführungzurückerobern- Nach starkem Saisonbeginn: Ott "Titänak" peilt drittePodestplatzierung in Folge anDas neue World Rally Car auf Basis des in Köln produzierten FordFiesta* ist bereit für seine Schotterpremiere in den Höhenlagen derWM-Rallye Mexiko. Nach dem Debütsieg bei der Rallye Monte Carlo undzwei weiteren Podiumsplatzierungen bei der Winter-Rallye in Schwedennimmt das Team M-Sport, das den neuen Turbo-Allradler mitUnterstützung von Ford entwickelt hat, ein weiteres Topresultat insVisier. Zur perfekten Vorbereitung auf den ersten Schotter-Event derSaison, der als gnadenloser Materialmörder bekannt ist, spulte dieMannschaft von Malcolm Wilson 1.470 Testkilometer mit dem von einemFord EcoBoost-Turbomotor mit Benzin-Direkteinspritzung angetriebenenFiesta WRC ab. Neben der schieren Performance lag das Hauptaugenmerkdabei vor allem auf der Standfestigkeit.Traditionell will die Rallye Mexiko in jedem Jahr hoch hinaus -genau genommen bis auf 2.746 Meter über den Meeresspiegel. Die indünner Luft gelegenen Wertungsprüfungen (WP) in der Sierra de Lobosund Sierra de Guanajuato wirken sich entsprechend auf dieMotorleistung aus, die im Extremfall gut 20 Prozent nachlässt. Statt380 PS stehen den Weltklasse-Driftern dann nur noch knapp über 300 PSzur Verfügung. Dies bedeutet im Umkehrschluss: Jeder noch so kleineFahrfehler wird doppelt bestraft, da es wegen des fehlenden Schubslänger dauert, bis der verlorene Schwung wieder aufgeholt werdenkann.Zugleich klettern die Außentemperaturen in Mexiko zu dieserJahreszeit gerne auf 30 Grad Celsius und mehr. In den Cockpiterreichen sie sogar 50 Grad und stellen die Crews damit auch physischauf eine harte Probe. Speziell die 54,9 Kilometer lange WP "ElChocolate", die am Freitag gleich zweimal auf dem Programm steht,gilt als große Herausforderung. Das gleiche gilt für die mechanischeBelastung. Denn spätestens, wenn die einzelnen Prüfungen zum zweitenMal befahren werden, malträtieren sie das Fahrwerk und die Reifen mittiefen Spurrillen und spitzen Steinen, die aus dem rauen Untergrundherausragen.Hart, aber herzlich: So ruppig, wie die Pisten mit den World RallyCars umgehen, so herzlich und farbenfroh empfangen die mexikanischenRallye-Fans den WM-Lauf. Für die Auftaktprüfung im Zentrum von MexicoCity am Donnerstagabend rechnen die Veranstalter mit mehr als 100.000Zuschauern."Die Rallye Mexiko ist für uns ein echtes Highlight, mit dem wirtolle Erinnerungen verbinden. Die Atmosphäre kennt im gesamtenWM-Kalender kaum einen Vergleich", bestätigt M-Sport-Teamchef MalcolmWilson. "Mit der Auftaktprüfung im Herzen von Mexico City wird es indiesem Jahr mit unseren spektakulären neuen Rallye-Fahrzeugen sichernochmals spezieller. Wir hatten einen starken Start in die Saison,doch jetzt steht uns die nächste Aufgabe bevor. Wir konnten vieleTestkilometer abspulen und haben dabei in puncto Abstimmung viel überden Fiesta WRC gelernt. Dies wird sich am kommenden Wochenendehoffentlich auszahlen."Sébastien Ogier / Julien Ingrassia (Ford Fiesta WRC, Startnummer1); WM-Rang: 2Rallye-Mexiko-Starts: 8. Bestes Ergebnis: Platz 1 (2013, 2014 und2015)Kaum zu glauben, aber wahr: Die diesjährige Rallye Mexiko ist dererste WM-Lauf seit 2014, beim dem Sébastien Ogier und JulienIngrassia während der ersten Etappe nicht als erste Teilnehmer in diePrüfungen starten müssen - die Ehre, für alle Nachfolgenden alsStraßenfeger zu dienen, überlassen sie in Mittelamerika ihrenehemaligen Teamkollegen Jari-Matti Latvala und Miikka Anttila, denamtierenden Tabellenführern. Dabei verbindet Ogier so etwas wie eineinnige Liebe mit Saisonlauf Nummer drei: Hier gab der Franzose 2008sein WM-Debüt, und obwohl in der Junioren-Weltmeisterschaftswertungunterwegs, fuhr der vierfache Weltmeister als Achtplatzierter sofortWM-Punkte ein."Ich komme immer gerne nach Mexiko", bestätigt Ogier. "Die Fanssind sehr passioniert und bereiten uns stets einen tollen Empfang.Erstmals seit ewiger Zeit müssen wir am ersten Rallye-Tag zwar nichtdie Prüfungen eröffnen, sondern gehen als Zweite an den Start -trotzdem wird noch immer genug Staub auf den Pisten liegen. Wirmüssen versuchen, diesen Nachteil gering zu halten. Dann können wirgucken, was für uns in Reichweite liegt. Wir hatten einen guten Testin der vergangenen Woche, bei dem wir viele Kilometer abgespult haben- mit dem Ernstfall im Wettbewerb ist dies aber nicht zu vergleichen.Ich rechne mit einer interessanten Rallye und hoffe, dass wir unseregute Performance auch auf Schotter fortsetzen und uns weiterentwickeln können."Ott Tänak / Martin Järveoja (Ford Fiesta WRC, Startnummer 2);WM-Rang: 3Rallye-Mexiko-Starts: 5. Bestes Ergebnis: Platz 5 (2012)Auch Ott Tänak fuhr in Mexiko erstmals WM-Punkte ein, als er dieRallye mit einem Ford Fiesta in den Top 10 beendete. Untrennbar mitdiesem Event ist sein Name jedoch seit 2015 verbunden, als er seinRallye-Auto vor laufender Kamera in einem See versenkte. Es konnteerst nach Stunden geborgen werden, dennoch gelang es dem Esten, mitdem Ford noch über die Zielrampe zu fahren. Seither begleitet ihn derHashtag #Titänak."Zwei Dinge musst du in Mexiko fest im Blick behalten: die Hitzeund die Höhenlage. Wir reisen extra etwas früher an, um uns besser andas Klima zu gewöhnen. Wenn der Wettbewerb beginnt, musst du vomersten Meter an fit sein. Die dünne Luft bedeutet, dass uns deutlichweniger Leistung zur Verfügung steht, um das Auto zu kontrollieren.Dies verlangt nach einer noch saubereren und präziseren Linie. DenSchwung zu bewahren, ist wichtig. Die Prüfungen selbst sind zunächstschön und eben, beim zweiten Durchgang können sie aber tiefeSpurrillen aufweisen und sehr hart werden. Es wird darauf ankommen,einen guten Rhythmus zu finden und exakt zu fahren. Auf Schotterhaben wir mit den neuen World Rally Cars noch nicht so vielErfahrung, aber ich freue mich schon darauf."Insgesamt nehmen vier Ford Fiesta World Rally Cars ammexikanischen WM-Lauf teilMit einem dritten Fiesta WRC von M-Sport gehen erneut ElfynEvans/Daniel Barritt an den Start. Der Turbo-Allradler der Waliserrollte aber nicht auf Rallye-Pneus von Michelin, sondern auf Reifenvom DMack. Einen weiteren Ford Fiesta WRC aktueller Generationpilotieren die Italiener Lorenzo Bertelli/Simone Scattolin. ÉricCamilli/Benjami Veillas nehmen mit einem M-Sport-Fiesta R5 in derWRC2-Wertung teil - ebenso wie das chilenisch-argentinische Duo PedroHeller/Pablo Olmos.Die WM-Rallye Mexiko im Fernsehen und im InternetDer Bezahlsender Sport 1+ überträgt am Sonntag (12. März) ab 19.00Uhr die abschließende Power Stage "Derramadero" (21,94 km, ab 19.18Uhr MEZ).Kostenfrei im Internet zeigt RedBull.tv nach jeder Etappe eineZusammenfassung des Tagesgeschehens online. Hinzu kommt die SuperStage, die am Samstag (11. März) ab 17.50 Uhr übertragen wird undanschließend ebenfalls zum Abruf bereit steht.* Kraftstoffverbrauch des Ford Fiesta in l/100 km: 8,3 - 3,4(innerorts), 4,9 - 3,0 (außerorts), 6,1 - 3,2 (kombiniert);CO2-Emissionen (kombiniert): 141 - 82 g/km. CO2-Effizienzklasse: D -A+.1) Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenenMessverfahren [VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in derjeweils geltenden Fassung] ermittelt. Die Angaben beziehen sichnicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil desAngebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen denverschiedenen Fahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch unddie CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von dereffizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondernwerden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktorenbeeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlichverantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionenneuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über denKraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellenund bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitereInformationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung. Original-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell