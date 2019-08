Das ist die Härte: Mit Jürgen Klopp stimmt Sky auf die Rückkehr der Premier League ein

Unterföhring (ots) -- Drei Plattform-Trailer und Social-Media-Aktivitäten schürenVorfreude auf den Start der Premier League bei Sky- Inhouse-konzipierte Kampagne mit eingängigem Claim "Das ist dieHärte: Die Premier League ist wieder da, wo sie hingehört"- FC Liverpool Trainer Jürgen Klopp kommt als Testimonial zum Einsatz- Andreas Lechner, Sky: "Die Vorfreude auf den Start der PremierLeague auf Sky möchten wir mit unseren Abonnenten teilen. Dafürstellen wir bei der Kampagne die Härte der Liga in den Mittelpunktund bringen ihre Einzigartigkeit auf den Punkt."Unterföhring, 1. August 2019 - "Das ist die Härte: Die Premier Leagueist wieder da, wo sie hingehört." - unter diesem Claim stimmt Skyseine Abonnenten auf die Rückkehr der englischen Fußballliga ein. AbFreitag, den 9. August zeigt Sky die Premier League und davon mehrSpiele als jemals zuvor live in Deutschland und Österreich. Mit dreiTrailern auf der Sky Plattform sowie Social-Media-Aktivitäten schürtSky die Vorfreude der Fans der englischen Top-Liga.Andreas Lechner, Senior Vice President Sky Creative: "Die PremierLeague ist zurück auf Sky und wir zeigen mit 232 Spielen dasumfangreichste Live-Angebot aus der Premier League, das es inDeutschland bislang gab. Unsere Vorfreude ist riesig - und genaudiese möchten wir mit unseren Abonnenten teilen. In den Mittelpunktder Kampagne stellen wir deshalb die Härte der Liga, derenEinzigartigkeit wir mit aktivierenden Motiven und Trailern auf denPunkt bringen."Die KampagneDie Klammer der Kampagnenmotive bildet der Claim "Das ist die Härte:Die Premier League ist wieder da, wo sie hingehört.". Dabei spieltSky mit dem Gedanken, die Premier League sei die härteste Fußballligader Welt. Seit 1. Juli zeigt Sky den Teaser-Spot "Hurt", derschmerzvolle Szenen der Premier League in den Mittelpunkt stellt.Ergänzt wird dieser seit 27. Juli mit dem Spot "Hard Talking", in demFC Liverpool Trainer Jürgen Klopp die Härte der Premier League durchverschiedenste Aussagen bestätigt. Seit dem 31. Juli werden diebeiden Spots durch einen dritten Trailer vervollständigt, der diePremier-League-Programmierung auf Sky erklärt.Alle Plattform-Trailer wurden entsprechend für Social Mediaadaptiert. Darüber hinaus hat Sky Creatives entwickelt, die sichSuperlativen bedienen, um die Premier League und die dort agierendenCharaktere im Social Web zu beschreiben - wie etwa das ThemaSchnelligkeit durch "Fast, Faster, Mo" oder die Härte durch "Hard,Harder, Harry". Im Vorfeld dessen bediente sich Sky über Social Mediaan Motiven der vergangenen drei Premier-League-Jahre, um aufhumorvolle Weise zu zeigen, was in der Zeit, in der die Liga nichtauf Sky zu sehen war, schief gelaufen ist.Alle Motive und Trailer der komplett inhouse-konzipierten Kampagnestehen unter folgendem Link zum Download zur Verfügung:https://we.tl/t-vTgKXr1Y1lÜber Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot bestehtaus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen,vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen undunterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem freiempfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programmzuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. DieEntertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky undFree-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken undviele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme undLive-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendemUnterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Alexandra FexerManager Corporate CommunicationsTel. 089 9958 6034Alexandra.fexer@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell