"Das ist die Chance ihres Lebens!": Carsten Maschmeyer sucht ab Mittwoch, 21. März 2018, um 20:15 Uhr in SAT.1 Deutschlands besten Gründer (FOTO)

"Heute ist ein sehr, sehr großer Tag", "Ich bin absolut überzeugt vonmeiner Idee" - aus ganz Deutschland sind sie nach Berlin, Hotspot derdeutschen Start-up-Szene, gereist: 35 Gründer-Talente wollen beimgroßen Hörsaal-Pitch in der ersten Folge von "Start Up! Wer wirdDeutschlands bester Gründer?" (Mittwoch, 21. März 2018, 20:15 Uhr)Carsten Maschmeyer und seine Jury bestehend aus Lea Lange und Dr.Klaus Schieble von sich und ihrer Idee überzeugen. Gelingt dieseAufgabe, sind sie ihrem Traum vom eigenen Unternehmen schon einenSchritt näher. Die Ideen der Bewerber sind so unterschiedlich wie dieGründerpersönlichkeiten selbst - ein Windschutz für Sonnenliegen, eingeruchsneutralisierender und desinfizierender Schuhschrank, einSingle-Symbol für die Partnersuche auf der Straße u.v.m.: Wer schafftes unter die Top 14? Wer gründet am Ende zusammen mit CarstenMaschmeyer ein eigenes Unternehmen und erhält eine Million EuroCash-Investment? "Das ist die Chance ihres Lebens", sagt dererfolgreiche Selfmade-Unternehmer und Investor und hält ein klaresVersprechen für die 14 Kandidaten bereit, die er gemeinsam mit derJury auswählt: "Hier werden Sie viel arbeiten!"In acht Wochen müssen die Kandidaten in immer anspruchsvollerenChallenges zu speziell für Neu-Gründer wichtigen Themen beweisen,dass sie mit Leidenschaft, Herzblut und Konzentration auf ihr Zielhinarbeiten. Unterstützt werden sie dabei zusätzlich vonPersönlichkeits-Coach Matthew Mockridge. In der ersten Folge geht esnach dem Hörsaal-Pitch in zwei weiteren Challenges um Mut,Überzeugungskraft, mentale Stärke, Teamfähigkeit undFührungsqualität. So müssen die Gründer eine innovativeStadtrundfahrt organisieren. Aufgeteilt in zwei Teams unter derFührung jeweils eines Gründer-Talents sollen die Kandidaten dasStartkapital bestmöglich vermehren. Welches Team macht am meistenGewinn? Arbeiten die Teams harmonisch auf den gemeinsamen Erfolg hinoder kommt es zu Kompetenzen-Gerangel? Können die Teamleiter ihreLeute positiv zu Höchstleistungen motivieren?Weitere Infos zur neuen Gründer-Reihe, Interviews mit der Jury undGründer-Coach Matthew Mockridge sowie Pressematerial zum Downloadfinden Sie unter http://presse.sat1.de/startup/."Start Up! Wer wird Deutschlands bester Gründer?" - acht Folgen ab21. März 2018, immer mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1.