Hamburg (ots) - Die Levante-Küche ist der neue Hype in derFood-Szene und Yotam Ottolenghi ist ihr Pionier. Mit seinenRestaurants und Delis in London verzaubert der in Jerusalemaufgewachsene Sohn eines Italieners und einer Deutschen eineinternationale Fangemeinde, die die Rezepte seiner bislang siebenKochbücher begeistert nachkocht. Im Gespräch mit MADAME (EVT 10.10.)verrät er, welche Zutaten in seiner Küche nicht fehlen dürfen.Die Levante-Küche bedient sich aus den Töpfen des Nahen Ostens:Israel, Palästina, Jordanien, Syrien und Libanon. Welche Zutaten beiYotam Ottolenghi nicht fehlen dürfen? "Durch meine DNA fließtziemlich viel Zitronensaft! Olivenöl und Knoblauch sind auch oftdabei." In seinem neuen Kochbuch empfiehlt der Koch zehn Gewürze, diejeder vorrätig haben sollte: "Die Hälfte dieser Gewürze sindChili-Noten: Sumac, gemahlener Kardamom, Za'atar, Urfa-Chili-Flockenund rosa Harissa. Ein Teelöffel Harissa ist der schnellste Weg, umeine ganze Ladung von Geschmacksnoten ins Essen zu befördern."Der Food-Trend der Zukunft eint für ihn Globalisierung undregionale Küche, für den Koch kein Paradoxon. "Es ist wunderbar, miteiner bunt zusammengewürfelten Gesellschaft am Tisch zu sitzen, mitasiatischer Sojasauce wie mit orientalischer Tahini zu würzen.Genauso schön ist es, immer zur gleichen Zeit am gleichen Ort mit dengleichen Leuten einfach zusammen zu essen. Die Welt wird immerkomplizierter, deshalb wird Letzteres sogar noch wichtiger werden,davon bin ich überzeugt."Yotam Ottolenghi studierte erst Philosophie und Literatur,entschied sich dann aber für den Kochberuf. Für ihn war es dierichtige Entscheidung. "Ich habe viel gewonnen: Ich erforsche ständigandere Küchen und Zutaten und lerne neue Länder und Leute kennen.Dabei beschäftige ich mich immer noch mit dem gedruckten Wort, mitRecherchieren und Schreiben. Einfach ideal!"Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonMADAME (Nr. 11/2018, EVT 10.10.). Auszüge sind bei Nennung der QuelleMADAME zur Veröffentlichung frei.