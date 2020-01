"Die irreale Welt in unserem Kopf - Halluzinationen, Visionen und Träume" / Der Neuropsychologe Prof. Dr. habil. Erich Kasten erklärt beim Campustag der MSH, wie sich Wahrnehmung verselbstständigen kann (FOTO)

Hamburg (ots) - Während manche Menschen aufgrund einer psychischen Erkrankungunter Halluzinationen leiden, nehmen andere Drogen, um genau dieseWahrnehmungsveränderung herbeizuführen. Aber auch psychisch gesunde Menschenkönnen Halluzinationen erleben. Extreme Situationen, nächtliches Träumen odereine ausgeprägte Phantasie - die dabei aktiven Hirnareale sind immer dieselben.Zu diesem neuropsychologischen Phänomen forscht Prof. Dr. habil. Erich Kasten.Am Samstag, den 11. Januar 2020, hält er um 13 Uhr zum Offenen Campustag der MSHMedical School Hamburg - University of Applied Sciences and Medical University -in der HafenCity den Vortrag "Die irreale Welt in unserem Kopf -Halluzinationen, Visionen und Träume".Durch einen Alptraum aus dem Schlaf aufzuschrecken, kann beunruhigend sein. Docheine Halluzination oder psychische Erkrankung würde wohl kaum jemand hinter dennächtlichen Traumbildern vermuten. Aus Sicht der Neuropsychologie laufen beimTräumen im gesunden Gehirn aber tatsächlich Prozesse ab, die mit Halluzinationenvergleichbar sind. Ähnliche Trugwahrnehmungen erleben beispielsweiseschizophrene Patienten oder Menschen nach dem Konsum bestimmter Drogen.Ob Halluzination, Vision oder Traum - Wahrnehmung entsteht, wenn das Gehirnäußere Reize verarbeitet. Dieselben Hirnareale sind aber auch in der Lage, eininneres Abbild von früher Gehörtem oder Gesehenem zu erinnern und Neues zuerfinden. "Nur so konnte Hieronymus Bosch seine höllischen Gemälde oder GeorgeLucas Star Wars erschaffen", erklärt Prof. Dr. habil. Erich Kasten. Beipsychisch gesunden Menschen können auch Ausnahmesituationen oder totalerReizentzug zu vorübergehenden Halluzinationen führen, "denn unsere Intelligenzhaben wir uns mit einem extrem gefräßigen Gehirn erkauft. Nervenzellen schreienquasi nach stetig neuer Stimulation und wenn nichts mehr von außen hereinkommt,malen sie sich ihre Bilder selbst."Prof. Dr. habil. Erich Kasten beschäftigt sich bereits seit vielen Jahren mitdem Thema visueller Halluzinationen bei Patienten ohne psychiatrische Störungen.Als approbierter Verhaltenstherapeut ist er darüber hinaus in einer eigenenPraxis tätig. An der MSH hat Kasten eine Professur für Neuropsychologie undForschungsmethodik inne. Die Hochschule für Gesundheit und Soziales bietet nebenvielen anderen Studiengängen sowohl einen Bachelorstudiengang Psychologie alsauch die Masterstudiengänge Psychologie mit Schwerpunkt Klinische Psychologieund Psychotherapie, Rechtspsychologie sowie Arbeits- undOrganisationspsychologie an.Wie sieht es hinter den Kulissen der MSH Medical School Hamburg aus?Am Samstag, den 11. Januar 2020, öffnet die private, staatlich anerkannteHochschule ihre Türen für Schüler, Eltern, Studierende und Interessierte amCampus in der HafenCity sowie am Harburger Binnenhafen. In der Zeit von 10 bis15 Uhr können sich Besucher an beiden Standorten mit Lehrenden, Mitarbeitern undStudierenden austauschen, die Studiengänge kennenlernen und sich inKurzvorträgen über spannende Themen aus der Wissenschaft informieren. WeitereInformationen und eine Übersicht der Studiengänge finden Sie unter:www.medicalschool-hamburg.deÜber die MSH Medical School HamburgDie MSH Medical School Hamburg - University of Applied Sciences and MedicalUniversity ist eine private, staatlich anerkannte Hochschule in der Freien undHansestadt Hamburg mit Sitz in der HafenCity. Sie wurde 2009 von derGeschäftsführerin Ilona Renken-Olthoff gegründet und startete 2010 mit sechsStudiengängen. Heute sind an der MSH viele weitere Bachelor- undMasterstudiengänge akkreditiert. Zudem erhielt die MSH die InstitutionelleAkkreditierung durch den Deutschen Wissenschaftsrat. Die MSH gewährleistet somitein Höchstmaß an Qualität und Transparenz. Nach einem positiven Votum desWissenschaftsrates hat die MSH im April 2019 von der Freien und HansestadtHamburg die staatliche Anerkennung für den Staatsexamensstudiengang Humanmedizinerhalten. Damit besitzt die MSH die Berechtigung zur Ausbildung von künftigenÄrzten auf Universitätsniveau. Kooperationspartner der MSH sind die HeliosKliniken Schwerin. Das Studium folgt allen Qualitätsanforderungen einesMedizinstudiums in Deutschland.Die MSH vereint zwei Fakultäten: Die Fakultät Gesundheitswissenschaften, mit demStatus einer Fachhochschule, arbeitet in Lehre, Forschung und wissenschaftlicherWeiterbildung stark anwendungsorientiert. Die Fakultät Humanwissenschaftenbesitzt den Status einer wissenschaftlichen Hochschule und ist damit einerUniversität gleichgestellt. Studierende können somit zwischen einem Fachhochschulstudium und einem universitären Studium wählen und ihre Karriere ihren Stärken und Talenten entsprechend planen. Der zentrale MSH-Campus liegt inmitten der Hamburger HafenCity. Zusätzlich stehen den Studierenden am Campus "Arts and Social Change" am Harburger Binnenhafen attraktive Ateliers, Musik- und Theaterräume zur Verfügung.