"...irgendwas mit wenig Mathe wo ich viel Geld verdiene" / Bei den Berufswünschen bleiben unsere Kinder konservativ / LBS-Kinderbarometer: Jungen wollen ins Handwerk, Mädchen mit Tieren arbeiten (FOTO)

Berlin (ots) -Geht es nach den Berufswünschen der Kinder, braucht sich dasHandwerk keine Sorgen um den Nachwuchs zu machen. Gerade die jüngerenhaben genaue Vorstellungen von ihrem künftigen Job: Handwerk, Sportund die Arbeit mit Tieren belegen dabei die Spitzenplätze, hat dasLBS-Kinderbarometer bei der Befragung von 10.000 Schülern im Altervon 9 bis 14 Jahren herausgefunden."Die Berufswünsche spiegeln auch weiterhin die traditionelleGeschlechterverteilung wieder", sagt Dr. Christian Schröder,Projektleiter des LBS-Kinderbarometers. Mädchen wollen am liebstenmit Tieren arbeiten (18%), als Lehrerin (14%) oder Ärztin (11%).Jungen nennen am häufigsten Handwerksberufe (16 %) wie Maurer,Schreiner, Koch oder KFZ-Mechaniker. Ebenso viele (16 %) wollenSportler wie Fußballprofi, Handballer oder Wrestler werden. DiePolizei als Arbeitgeber folgt auf Platz 3 (12%).Nur 14 Prozent der befragten Kinder wissen noch nicht, in welchemBeruf sie später einmal arbeiten möchten. Schüler der Klassen vierund fünf haben häufiger konkrete Berufswünsche als die der Klassensechs und sieben. Außerdem sind Mädchen häufiger noch unentschlossenals Jungen.Die offene Frage nach dem Berufswunsch wurde von den Kindern inunterschiedlicher Länge rund 13.500 Mal beantwortet. Die Bandbreitereichte dabei vom Informatiker bis hin zu "...irgendwas mit wenigMathe wo ich viel Geld verdiene".