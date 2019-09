invoiz gibt kompletten Relaunch bekannt / Erstes Finanz- und Rechnungsprogramm mit eigenem App Store (FOTO)

Neunkirchen (ots) -invoiz, das Inhouse-Start-up der Buhl-Gruppe sowie Herausgeber desgleichnamigen Finanz- und Rechnungsprogramms, hat am 19. September2019 als erstes Rechnungsprogramm einen eigenen App Store gelauncht.Damit einher geht ein kompletter Relaunch von invoiz.App Store - invoiz-Pläne jetzt mit dazugehörigen AppsMit dem Relaunch bietet invoiz ab sofort einen nochumfangreicheren digitalen Service: In den drei invoiz-Plänen -Einsteiger, Standard und Unlimited - ist ab sofort eine bestimmteAnzahl an Apps inbegriffen. In jedem Plan sind sieben Basic-Apps, wieetwa Rechnungen, Mahnwesen und kostenloser Support enthalten. ImStandard-Plan stehen den Nutzern weitere Apps zur Verfügung, darunterzum Beispiel das Erstellen von Angeboten, invoizBANKING sowie derSteuerberater-Export. Im Unlimited-Plan haben die Nutzer Zugriff aufdie gesamte App-Palette, wie Abo-Rechnungen, die AngebotsfunktioninvoizIMPRESS, automatisches Mahnwesen und viele mehr. Unabhängig vomTarif können die Nutzer im invoiz App Store zu jeder Zeit jedemögliche App dazubuchen. Einige Apps sind kostenlos, anderekostenpflichtig. Mit dem Relaunch wird invoiz zudem imEinsteiger-Plan um zwei Euro und im Standard-Plan um einen Eurogünstiger.Neu bei invoiz - Slack- und mite-Schnittstellen sowieLieferscheineMit dem Relaunch von invoiz gibt es ab sofort auch gänzlich neueApps. So können invoiz-Nutzer ab sofort mit der Lieferschein-Appeinen elektronischen Lieferschein beim Versenden von Ware erstellen,ausdrucken und der Ware beilegen oder dem Empfänger per Emailzustellen. Die Lieferscheine werden dabei zusätzlich iminvoiz-Kundencenter hinterlegt und sind für denLieferschein-Empfänger jederzeit abrufbar.Diverse Push-Notifications, die bisher etwa bei neuenKontobewegungen, überfälligen Zahlungen oder versandten Mahnungen viaEmail oder auf das Smartphone verschickt wurden, können ab sofortauch mit der von invoiz entwickelten Slack-Schnittstellen-App viaSlack empfangen werden. Die Slack-Schnittstelle befindet sich derzeitnoch im Freigabeprozess.Wer das Zeiterfassungstool mite nutzt, kann dies jetzt auch mitinvoiz verknüpfen. Die von invoiz entwickelte neuemite-Schnittstellen-App ermöglicht es den Nutzern, ihre in miteeingetragenen Zeiten direkt in invoiz zu verarbeiten und in Rechnungzu stellen. Der App Store wird sukzessive erweitert. Weitere Appssind bereits in der Entwicklung.invoiz App Store auch für DrittanbieterMit dem neuen App Store öffnet sich invoiz nun auch für externeApp-Entwickler. Diese können künftig ihre Apps im invoiz App Storefür die invoiz-Kunden anbieten. Damit stellt invoiz seinen Nutzernein größeres und permanent aktuelles Produktportfolio zur Verfügung.Weitere Kooperationen mit App-Entwicklern wie Flex Payment, einemFactoring-Start-up, sind in Planung.Fin Glowick, Head of Business bei invoiz, sieht in dem Relaunchden bisher größten Schritt in der Geschichte des Finanz- undRechnungstools: "In den zwei Jahren, in denen invoiz am Markt ist,war uns das Feedback unserer User immer wichtig. Wir haben unspermanent weiterentwickelt und verbessert. Mit dem heutigen Relaunchhaben wir gezeigt, welches Potenzial in invoiz steckt - nämlich einallumfassendes, digitales Tool, das dem Selbstständigen in allenBelangen seines Businesses unter die Arme greift und sich dadurchmassiv von der Konkurrenz abhebt".Mehr InformationenDas Einsteigermodell ist für 4,99 Euro netto, das Standardmodellfür 14,99 Euro netto und das Unlimitedmodell für 29,99 Euro netto proMonat erhältlich. Mehr Informationen und die Möglichkeit, invoiz für14 Tage kostenlos zu testen, gibt es unter www.invoiz.de.Über invoizinvoiz ist das führende Finanz- und Rechnungsprogramm, mit demSelbstständige und Kleinunternehmen ihre Angebote, Rechnungen undMahnungen direkt in der Cloud erstellen können. Über den invoiz AppStore können die Nutzer ihre Funktionen individuell dazubuchen. Solassen sich etwa Aufträge mithilfe der Zeiterfassungsfunktion nachStunden- oder Tagessätzen abrechnen und relevante Daten perKnopfdruck für den Steuerberater exportieren. Der invoizSteuerschätzer ermittelt auf Grundlage der Umsatz- und Ausgabenzahlendie Größenordnung der bereits aufgelaufenen Steuerbelastung. Nutzerkönnen so in Echtzeit sehen, was ihnen effektiv vom Umsatz übrigbleibt. Mit dem einzigartigen Online-Bezahlverfahren invoizPAY könnenRechnungsempfänger eine in invoiz erstellte Rechnung auf Knopfdruckbezahlen. Das ist entweder per PayPal oder komfortabel mit demGiroCode möglich. Mit invoizBANKING können Geschäftskonten aller Artmit wenigen Mausklicks verknüpft werden. Einmal eingerichtet erkenntdas System sofort, wenn eine Rechnung bezahlt wurde und informiertden Nutzer über den Zahlungseingang. Als ein Produkt der Buhl-Gruppewerden die in invoiz gespeicherten Daten auf Buhl-eigenen Servern inDeutschland gespeichert und nach höchsten und aktuellstenSicherheitsstandards verschlüsselt. 