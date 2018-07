invest.com und Bittrex kündigen die Einführung einer neuen digitalen Handelsplattform an

Die neue Krypto-Währungsplattform bietet Kunden einenzuverlässigen und sicheren Handelsplatz, der von zwei führendenMarken der Finanz- und Blockchain-Branche aufgebaut wurde.London (ots/PRNewswire) - Bittrex, die führendeUS-Handelsplattform im Bereich Blockchain, und invest.com, eineführende Fintech-Marke, gaben heute ihre Partnerschaft bei derEinführung einer digitalen Handelsplattform bekannt, die sichzunächst an die Kunden in der Europäischen Union richten soll. Dieneue Handelsplattform wird unter dem Markennamen invest.comvorgestellt.Die Partnerschaft vereint die hochmoderneHandelsplattformtechnologie von Bittrex und eine Auswahl von fast 200digitalen Token mit dem Expertenteam von invest.com fürDerivatehandel, Portfoliomanagement und Aktienhandel. Interessierteund fachkundige Kunden können hier(https://lpi.invest.com/invest.com&bittrex) vorab ein Kontoregistrieren.Itai Avneri, Sprecher von invest.com und Mitbegründer der neuenVenture-Partnerschaft, sagte: "Wir freuen uns sehr, dieses JointVenture gemeinsam mit Bittrex zu gründen. Dank Innovationsgeist undEntschlossenheit konnte invest.com einen strategisch wichtigenSchritt in die neue Welt des Handels machen. Der Schwerpunkt derMarke gilt ausschließlich der aufstrebenden Krypto-Branche." Erergänzte: "Wir glauben, dass ausgezeichnete Produkterfahrungen,gepaart mit erstklassigem Kundensupport, Value-Added-Services und derEinhaltung gesetzlicher Rahmenbedingungen, der Händlergemeinschaftdie ultimative Plattform für den Handel mit Kryptowährungen in einersicheren Umgebung bieten wird. Unser Ziel ist es, zur renommiertestenPlattform in der EU und später in zahlreichen weiteren Ländern derWelt zu werden."Bittrex CEO Bill Shihara erklärte: "Die Blockchain-Technologie hatdas Potenzial, bahnbrechende Lösungen für Unternehmen und Verbraucherauf der ganzen Welt zu bieten. Deshalb ist jede unserer Maßnahmendarauf ausgerichtet, diese neue Technologie zu fördern,einschließlich der Einführung der neuen Handelsplattform mitinvest.com. Diese Partnerschaft wird die Zugriffsmöglichkeiten derKunden auf einige der weltweit innovativsten Blockchain-Projekteverbessern und die Ausbreitung dieser revolutionären Technologieweiter beschleunigen. Die heutige Ankündigung ist ein weitererwichtiger Schritt nach vorn für die gesamte Branche und Bittrex.Unser Ziel ist es, unsere globale Präsenz durch neue Dienstleistungenund strategische Partnerschaften weiter ausbauen."Als weltweiter Marktführer in Sachen Blockchain-Revolution wirdBittrex seine Markenzeichen - blitzschnelle Handelsausführung,zuverlässige digitale Geldbörsen und branchenführendeSicherheitsstandards - in den neuen Handelsplatz integrieren. Mitseiner jahrzehntelangen Erfahrung im Bereich Investmentmanagementleistet invest.com einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung undOptimierung der Marketing-, Vertriebs- und Compliance-Abläufe desneuen Venture-Unternehmens.Während die Kunden aus der Europäischen Union zunächst imMittelpunkt der neuen invest.com(https://lpi.invest.com/invest.com&bittrex) stehen, plant diePlattform in Zukunft digitale Handelsdienstleistungen für andereMärkte anzubieten. Die Dienstleistungen jedoch richten sich dabeiausschließlich an qualifizierte Regionen und Länder, die ausgehendvon den geltenden internationalen Gesetzen und Beschränkungenausgewählt werden.Informationen zu invest.comDie im Jahr 2014 gegründete invest.com(https://lpi.invest.com/invest.com&bittrex) hat eine eigeneHandelsplattform entwickelt und bietet Derivatehandel,Portfoliomanagement, automatisierten Handel und Aktienhandel mitgeltender europäischer Lizenz in 31 Ländern Europas an. UnsereAufgabe ist es, ein weltweit führendes digitalesKrypto-Investmentunternehmen zu schaffen, das neue und erfahreneInvestoren in die Lage versetzt, ihre Krypto-Finanzen aktiv zuverwalten.Informationen zu BittrexBittrex wurde 2014 von drei Cybersecurity-Ingenieuren gegründetund ist die führende US-Blockchain-Plattform mit blitzschnellerHandelsabwicklung, zuverlässigen digitalen Geldbörsen undbranchenführenden Sicherheitsstandards. Unsere Aufgabe ist es, dieBlockchain-Branche zu stärken, indem wir Innovationen fördern, neueund aufstrebende Technologien entwickeln und den Wandelbeschleunigen. Bittrex, Inc. ist keine regulierte Börse nachUS-Wertpapierrecht. Erfahren Sie mehr unter www.Bittrex.comPressekontakt:Ran Kern, invest.com, press@invest.comJennifer Wood, Bittrex, press@bittrex.comOriginal-Content von: Bittrex, übermittelt durch news aktuell