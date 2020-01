internationaler frühschoppen: Verhärtete Fronten - EU ringt um Flüchtlingspolitik - Sonntag, 26. Januar 2020, 12.00 Uhr

Bonn (ots) - internationaler frühschoppen: Verhärtete Fronten - EU ringt umFlüchtlingspolitik - Sonntag, 26. Januar 2020, 12.00 UhrEine einheitliche Flüchtlingspolitik - darum ringt die Europäische Union seitJahren. Der Flüchtlingsdeal mit der Türkei hat der EU zwar Zeit verschafft. DochErdogan benutzt das Abkommen immer wieder, um Druck auf Brüssel aufzubauen: dieEU halte Zusagen an die Türkei nicht ein und habe einen Teil der versprochenenGelder nicht bezahlt. Der türkische Regierungschef droht damit, die türkischenGrenzen Richtung Europa zu öffnen.Länder wie Griechenland fühlen sich unterdessen mit zehntausenden Flüchtlingenvon der EU im Stich gelassen. Ein Generalstreik auf den griechischen Inseln indieser Woche zeigt die Verzweiflung der Einheimischen.Doch die Positionen der EU-Länder, was die Aufnahme von Flüchtlingen anbetrifft,scheinen weiter verhärtet. Osteuropäische Staaten und Österreich lehnen dieAufnahme von Flüchtlingen weiter kategorisch ab.Warum kommt die EU in der Flüchtlingsfrage nicht auf einen Nenner? Wie könnteeine gerechte Lösung innerhalb der EU aussehen? Welche Strategie verfolgt dieTürkei?Anke Plättner diskutiert mit fünf internationalen Gästen:Türkei: Cigdem Akyol, Journalistin und PublizistinÖsterreich: Livia Klingl, Journalistin und PublizistinBrüssel / Deutschland: Thomas Gutschker, FAZFrankreich: Pascal Thibaut, Radio France InternationaleGriechenland: Georgios Pappas, ERT - Hellenic Broadcasting Corporationhttp://ots.de/DztYmbIhr phoenix-PresseteamTelefon 0228-9584192presse@phoenix.dePressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4501832OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell