internationaler frühschoppen: Trumps Rezept - Zuckerbrot und Peitsche? - Sonntag, 12. August 2018, 12.00 Uhr

Bonn (ots) - Fast hat man sich schon daran gewöhnt - zwischenSchmeicheleien und Brüskierung seiner internationalen Partner liegtfür US-Präsident Donald Trump oft nur ein einziger Tweet. JüngstesBeispiel: die Ankündigung der Trump-Administration, weitereSanktionen gegen Russland wegen des mutmaßlichen Giftanschlags aufden ehemaligen Agenten Skripal zu verhängen. Dabei schien noch vorwenigen Wochen beim historischen Gipfel in Helsinki das Verhältniszwischen Donald Trump und Wladimir Putin so einvernehmlich wie nie.Der Eindruck, Trump würde dem russischen Präsidenten mehr vertrauenals den eigenen Ermittlungsbehörden, löste auch im eigenen LagerStürme der Entrüstung aus.China, Nordkorea, NATO, EU, Türkei, Iran - die Liste der Länder,bei denen Donald Trump nach der Methode Zuckerbrot und Peitscheverfährt, wird immer länger. Ob diese Taktik von Erfolg oderMisserfolg gekrönt wird, lässt sich noch nicht sagen. Dass Trump dieWeltpolitik aufmischt und Machthaber an den Konferenztisch bringt,mit denen Gipfeltreffen bisher nicht denkbar waren, ist hingegenunbestritten.Steckt hinter Donald Trumps Twitterpolitik mehr Strategie als wirahnen? Was hat er bisher erreicht? Wie reagiert die Welt auf dieMethode Trump?Helge Fuhst diskutiert mit seinen Gästen aus vier Ländern:Brent Goff, Deutsche Welle, USAProf. Christiane Lemke, Leibnitz Universität Hannover, DeutschlandShi Ming, freier Journalist, ChinaN.N.