Das internationale Unternehmen 4ISP eröffnete zwei Niederlassungen in Deutschland

4ISP wird neue Lasermaschinen bei renommierten MessenvorstellenWien (ots) - Der Kernplan des Aufstiegs des internationalenUnternehmens 4ISP auf deutschsprachigen Märkten ist gelungen. DerAlleinvertriebshändler der Faserschneidlaser HSG für Deutschland undHändler für Holland, das Unternehmen 4ISP, ist seit Herbst desletzten Jahres Eigentümer der deutschen Tochtergesellschaft 4ISP GmbHmit zwei Niederlassungen bei München und Düsseldorf mit Sitz inLupburg. Das Unternehmen startete mit der Eröffnung der zweiNiederlassungen mit eigenen Showrooms in Deutschland im Januar diesesJahres voll durch, und zwar inkl. technischen Supports und einesVerkaufsteams. Sein geplanter Umsatz sollte bereits im ersten Jahr2,92 Millionen EUR betragen. Den Kernsortiment für diedeutschsprachigen Märkte bilden die Faserlaser HSG, holländischeMarkierungs- und CO2-Scheidlaser BRM sowie die höchsten Reihen derMarkierungslaser und Fräsmaschinen Relicut. Der Gesamtumsatz desUnternehmens im Jahr 2017 hat 4,5 Millionen EUR überschritten, imVergleich mit den 2,3 Millionen im Jahr 2016. Die Umsatzerhöhung istjedoch sicherlich nicht der größte Erfolg des Unternehmens. Zu dengrößten Meilensteinen des vergangenen Jahres gehörte das gemeinsameProjekt 4ISP mit der amerikanischen Firma Autodesk, seineanschließende Präsentation in einem separaten Pavillon bei derInternationalen technischen Messe in Brünn und die gemeinsameErschließung des chinesischen Marktes. Ferner dann dieGrundsteinlegung für den größten Showroom in Mitteleuropa EURAZIO inModletice bei Prag oder das erste gesamteuropäische Treffen derVerkäufer der HSG Faserlaser. Daran nahmen Händlervertreter ausItalien, Spanien, das in Portugal und Frankreich tätig ist, Ungarn,Holland, Polen, Deutschland und Tschechien teil."Unser Unternehmen 4ISP kann auf eine sehr erfolgreiches Jahrzurückblicken. Positiv können wir außer dem Erfolg auf dendeutschsprachigen Märkten auch die Erschließung desrussischsprachigen Marktes bewerten, konkret der Ukraine sowie derbaltischen Staaten. Für das Jahr 2018 gehen wir von kleinerenVerkäufen außerhalb der bereits etablierten Ländern aus, primärmöchten wir uns jedoch auf die Qualität der bereits aktiven Märktekonzentrieren. Aktuell sind für uns ebenfalls die internen Regeln,das Marketing sowie die einheitliche Kommunikation sämtlicher Händleram wichtigsten. Da Wachstum Änderungen insbesondere in der internenStruktur des Unternehmens bedeutet," sagt Carl Fruth, Geschäftsführerder Gesellschaft 4ISP. "Die weltweit bekannte Laser-Marke HSG wirdauch in Europa immer populärer, daher muss man auf die Qualität derFörderung ihres Absatzes achten. Aus diesem Grund haben wir imDezember 2017 das erste gesamteuropäische Treffen der Händler der HSGFaserlaser einberufen. Der Austausch von Informationen undErfahrungen und vor allem das gegenseitige Kennenlernen war für allevon Vorteil. Unseren Kunden können wir versprechen, diese Maschinenin diesem Jahr bei vielen Messen in zahlreichen europäischen Ländernzu sehen. Die Firma 4ISP wird Maschinen aus ihrem Sortiment in denNiederlanden, 2x in Polen, 2x in Deutschland, in der Slowakei, 3x inTschechien und in Lettland präsentieren. Der geplante Umsatz der4ISP für das Jahr 2018 beträgt ca. 7,5 Mio. EUR," fügt Carl Fruthhinzu.Rückfragehinweis:Mgr. Kate?ina Goro?kov, E-Mail: kateh@post.cz , Tel.: 731 613 6034ISP, Ing. Dagmar Smr?inová, Ph.D.,E-Mail: smrcinova@4isp.cz, Tel.: 774 833 700Original-Content von: 4ISP, übermittelt durch news aktuell