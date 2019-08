Köln (ots) - Wer einmal mit "The Good Doctor" infiziert wurde,kommt so schnell nicht mehr davon los! Jetzt können sich die Fans desweltweiten Serienerfolgs rund um den autistischen Jung-Chirurgen Dr.Shaun Murphy (Golden-Globe-Nominee Freddie Highmore) endlich auf diezweite Staffel freuen: Im Free-TV feiert das Medical-Drama abMittwoch, den 11. September um 20:15 Uhr bei VOX Premiere. Onlinekann sogar schon zuvor gebinge-watched werden: Denn bei TVNOW ist diekomplette Staffel als Box-Set bereits ab Freitag (16.8.) verfügbar.In der zweiten Staffel überzeugt Hauptdarsteller Freddie Highmorenicht nur wieder vor der Kamera, er beweist sein Talent dieses Malauch dahinter: Highmore schrieb am Drehbuch für Folge 1 mit undführte in Folge 15 sogar Regie.Das erwartet die "The Good Doctor"-Fans in Staffel 2 (18 Folgen)Nach Dr. Shaun Murphys (Freddie Highmore) gravierendem Fehler imOperationssaal ist seine Zukunft am renommierten St. BonaventureKrankenhaus in San José ungewiss. Denn wieder steht zur Diskussion,ob Shaun wegen seines Autismus überhaupt für den Chirurgenjobgeeignet ist. Und seitdem Dr. Marcus Andrews (Hill Harper) auch nochKlinikchef ist, weht ein anderer Wind im St. Bonaventure. Andrewspocht darauf, dass Shaun an seiner Kommunikation mit den Patientenund deren Angehörigen arbeiten muss. Keine leichte Aufgabe für denjungen Arzt, denn soziale Interaktionen und empathisches Verhaltenlassen ihn an seine Grenzen stoßen. Aber nicht nur das beschäftigtShaun, auch die unerwartete Gehirntumordiagnose seines Mentors Dr.Glassman (Richard Schiff) setzt ihm schwer zu. Unterdessen haltenweitere medizinische Notfälle das Team des St. BonaventureKrankenhauses in Atem. Vor allem als das gesamte Krankenhaus aufgrundeiner tückischen Viruserkrankung unter Quarantäne gestellt werdenmuss, gerät das Leben der Ärzte und Patienten in Gefahr... Und auchprivat geht es bei den Medizinern drunter und drüber. Vor allem dieRückkehr von Shauns alter Nachbarin und Freundin Lea (Paige Spara)wirbelt so einiges auf.HintergrundBereits die erste Staffel (18 Folgen) "The Good Doctor" mausertesich zu einem weltweiten Serienhit. Drehbuchautor und Emmy-GewinnerDavid Shore ("Dr. House") gelang mit dem Medical-Drama einer dererfolgreichsten US-Serienstarts 2017/2018 und auch bei VOX erzielteStaffel 1 von "The Good Doctor" mit bis zu 13,6 Prozent bei den 14-bis 59-Jährigen hervorragende Marktanteile. Für die brillanteDarstellung des hochbegabten und autistischen Jung-Chirurgen ShaunMurphy in "The Good Doctor" bekam Freddie Highmore 2018 eineGolden-Globe-Nominierung als "Bester Hauptdarsteller in einerDrama-Serie". Der 1992 geborene US-Schauspieler startete seineSchauspielkarriere bereits als Kind und übernahm unter anderem eineRolle neben Johnny Depp in "Charlie und die Schokoladenfabrik"(2005), später überzeugte er als junger Norman Bates in fünf Staffelnder Serie "Bates Motel" (2013-2017). Neben Highmore stehen in "TheGood Doctor" außerdem Emmy-Gewinner Richard Schiff ("Counterpart")als Dr. Aaron Glassman, Hill Harper ("Homeland") als Dr. MarcusAndrews, Nicholas Gonzalez ("Being Mary Jane") als Dr. Neil Melendezsowie Antonia Thomas ("Lovesick") als Dr. Claire Browne vor derKamera.Produziert wird die Hit-Serie, die auf dem gleichnamigensüdkoreanischen Original (Ausstrahlung 2013) basiert, von SonyPictures Television, Shore Z Productions und ABC Studios.Bereits kommenden Freitag, den 16.08., können die TVNOW-User diezweite Staffel "The Good Doctor" als komplettes Box-Set bingewatchen.VOX-zeigt die Hit-Serie dann ab dem 11. September 2019 immermittwochs um 20:15 Uhr als Free-TV-Premiere in Doppelfolgen. ImAnschluss geht es bei VOX mit der vierten Staffel "Chicago Med"ebenfalls als Free-TV-Premiere weiter.Alle Infos und die ersten beiden Folgen der zweiten Staffel "TheGood Doctor" als exklusive Preview finden Sie hier:https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationJanine JannesTelefon: 0221-456 74410Fotowünsche:VOX BildredaktionAnna ThomaTelefon: 0221-456 74279Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell