Köln (ots) - Golden-Globe-Nominee Freddie Highmore ("Bates Motel")übernimmt im weltweiten Serien-Hit "The Good Doctor" die Rolle desjungen Chirurgen Dr. Shaun Murphy, der als Assistenzarzt im St.Bonaventure Krankenhaus anfängt. Als Autist mit einer sogenanntenInselbegabung ist er ein wahres Genie. Doch während komplexemedizinische Diagnosen eine Leichtigkeit für ihn sind, stellen ihnzwischenmenschliche Beziehungen vor große Herausforderungen. "'TheGood Doctor' ist für alle eine große Inspiration. Die Reaktionen vonMenschen mit Autismus sowie die Reaktionen von Menschen, die mitBetroffenen zu tun haben, waren wundervoll", berichtet Highmore. Fürdie intensive Beschäftigung mit Autismus wurde die Serie auf einerGala von "Autism Speaks" in Los Angeles sogar mit einem Preisausgezeichnet. Die VOX-Zuschauer können sich am Mittwoch, den 10.Oktober 2018, um 20:15 Uhr auf die Premiere von "The Good Doctor" inDoppelfolgen als Free-TV-Premiere freuen. Wer bis dahin nicht wartenmöchte, kann sich bereits die gesamte erste Staffel deraußergewöhnlichen Serie bei TV NOW online ansehen.HintergrundDrehbuchautor und Emmy-Gewinner David Shore ("Dr. House") gelangmit "The Good Doctor" einer der erfolgreichsten US-Serienstarts dervergangenen Season. Nach dem quotenstarken Finale mit insgesamt 15,8Millionen Zuschauern in den USA, wurde "The Good Doctor" im März 2018um eine zweite Staffel verlängert. Und auch weltweit ist dieDrama-Serie ein regelrechter Überraschungserfolg: In Frankreichverbuchte die Serie mit 6,6 Millionen Zuschauern und 32 ProzentGesamtmarktanteil den besten Sendestart seit 2014, genauso wie inAustralien, wo die Premiere ebenfalls den besten Start einer US-Serieseit 2014 feierte. Produziert wird die 18-teilige Serie, die auf demgleichnamigen südkoreanischen Original (Ausstrahlung 2013) basiert,von Sony Pictures Television, Shore Z Productions und den ABCStudios. In der siebten Folge ("Der autistische Patient") von "TheGood Doctor" übernimmt unter anderem auch Jungschauspieler Coby Birdeine Gastrolle, der selbst Autist ist.In den folgenden Interview-Auszügen gibt Hauptdarsteller FreddieHighmore einen Einblick in seine Vorbereitungen für die Rolle desautistischen Shaun Murphy und berichtet, wie Betroffene "The GoodDoctor" wahrnehmen.Was ist das Besondere an der Serie? Der Charakter Dr. Shaun Murphygefiel mir wirklich gut und ich habe eine Rolle in dieser Art nochnie im TV gesehen. In der Vergangenheit wurden schon einige Menschenmit Autismus im Fernsehen dargestellt, allerdings wirkten sie immerso, als hätten sie keine Emotionen. Aber das ist ein klassischesVorurteil. Shaun ist ein Charakter voller Emotionen. Gemeinsam mitProduzent David Shore habe ich Shaun zum Leben erweckt. Wir haben unsseinen Sinn für Humor überlegt und hatten die Idee, dass er sich inder ersten Staffel "The Good Doctor" sogar verlieben könnte. In derSerie sehen die Zuschauer seine optimistische, glückliche Seite, aberauch die großen Herausforderungen, vor die ihn sein Autismus stelltund die neuen Erfahrungen, die er im Krankenhaus sammelt. Es geht inder Serie aber auch darum, sein Anderssein, seine Eigenarten undAnsichten, die sonst keiner um ihm herum hat, zu feiern und positivdarzustellen.Wie haben Sie sich auf die Rolle vorbereitet? Ich sprach mitautistischen Menschen, die ich persönlich kenne, schaute mir zudiesem Thema Dokumentationen an und las Bücher. Wir hatten einenBerater für die Serie, der immer das Drehbuch gelesen hat undRatschläge gab. Ich denke, all diese Dinge und Menschen, mit denenman sich vorab beschäftigt, fließen in den Charakter Shaun ein. Mankann aber niemals alles in dieser Rolle repräsentieren und nichtjeder Autist ist wie Shaun. Es ist also gar nicht möglich und warauch nie unser Ziel, dass Shaun alle Menschen mit Autismusrepräsentieren soll.Wissen Sie, wie Betroffene auf "The Good Doctor" reagieren? "TheGood Doctor" ist für alle eine große Inspiration. Die Reaktionen vonMenschen mit Autismus sowie die Reaktionen von Menschen, die mitBetroffenen zu tun haben, waren wundervoll. Es ist toll, dieseResonanz mitzuerleben, denn genau das ist es, was die Serie ausmachtund warum sie so wichtig ist. Die Reaktionen zeigen uns auch, dass essich lohnt, so viel Energie in die Serie zu stecken.Gibt es Reaktionen, die Ihnen ganz besonders in Erinnerunggeblieben sind? Es gab eine Gala von "Autism Speaks" in Los Angeles.Die Serie wurde dort mit einem Preis ausgezeichnet. Auf derVeranstaltung ist mir das erste Mal richtig bewusst geworden, wievielEinfluss wir mit dieser Serie haben und wie sehr sich die Menschenmit Shaun verbunden fühlen. Es geht vor allem darum, dass sichMenschen mit Shaun identifizieren, die sich im Leben auch manchmalirgendwie anders als die anderen fühlen. Es sind Leute, die auf einefaire Chance warten, die schon Diskriminierung an ihrem Arbeitsplatzoder im Alltag erlebt haben. Ich hoffe, die Serie findet auchweiterhin einen großen Anklang.Das vollständige Interview sowie eine exklusive Preview der erstenbeiden Folgen und weitere Informationen zu "The Good Doctor" findenSie in unserem Newsroom: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/