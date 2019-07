Der internationale Entwicklungsindex für Frachtzentren des Xinhua-Baltic Exchange 2019 wurde in Schanghai der Öffentlichkeit vorgestellt

Schanghai (ots/PRNewswire) - Der "Xinhua-Baltic ExchangeInternational Shipping Center Development Index 2019" (internationaleEntwicklungsindex für Frachtzentren des Xinhua-Baltic Exchange) wurdeam Donnerstag durch den China Economic Information Service und BalticExchange in Schanghai, Ostchina gemeinsam der Öffentlichkeitpräsentiert.Der Index stellt den umfassenden Entwicklungsstand voninternationalen Versandzentren dar. Berücksichtigt werden dabeiPunkte wie die Hafenbedingungen, Versanddienste und integrierteUmgebungen.Er führte für das Jahr 2019 Singapur, Hong Kong, London undSchanghai als die großen vier Umschlagplätze auf. Gefolgt werdendiese von Dubai, Rotterdam, Hamburg, New York-New Jersey, Houston undAthen.Abgesehen von Schanghai waren auch andere chinesische Städte, wieZhoushan, Guangzhou, Qingdao, Dalian, Shenzhen, Tianjin, Kaohsiungund Xiamen, unter den Top 30 globalen Umschlagplätzen vertreten.Die Auswertung des Index im Jahr 2019 ergab, dass das Wachstum derUmschlagplätze aufstrebender Volkswirtschaften in derAsien-Pazifik-Region anhält.Genauer gesagt ist Singapur weiterhin an der Spitze, und derAbstand zwischen Hong Kong und London hat sich was die Entwicklungdes Schiffsverkehrs angeht verringert. Die Entwicklung desSchiffsverkehrs in Schanghai und Dubai, bei denen es sich um zweiwichtige Städte in aufstrebenden Volkswirtschaften handelt, hat sichDank der schnellen Entwicklung der Verlade-, Abhol- undVerteilersysteme, der verbesserten Versanddienstleistungskapazitäten,des stimulierenden Effekts von Freihandelszonen und der verbessertenUnternehmensumfelder stark erhöht.Seit 2014 wurde der "Xinhua-Baltic Exchange International ShippingCenter Development Index" in sechs aufeinanderfolgenden Jahrenveröffentlicht. Die Ergebnisse der Auswertung von 2014 bis 2019zeigten, dass die Entwicklung von globalen Umschlagplätzen imAllgemeinen stabil ist Der Trend der östlich gelegenen Umschlagplätzebleibt dabei sehr stabil.Momentan erlebt die globale Versandbranche tiefgreifendeVeränderungen. Die großen Häfen der Küstenstädte in Chinaintensivieren in eine Zusammenarbeit mit den Ländern und Regionen derInitiative "Ein Gürtel, eine Straße" (One Belt, One Road; auchbekannt als Belt and Road Initiative - BRI), indem sie das offene undeffiziente Geschäftsumfeld der Häfen optimieren, um zur Umsetzung desProjekts "Ein Gürtel, eine Straße" und zur Entwicklung der globalenVersandbranche beizutragen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/945865/Xinhua_Baltic_Development_Index.jpgPressekontakt:Silvia+86-1511792506Original-Content von: China Economic Information Service, übermittelt durch news aktuell