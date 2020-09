London (ots/PRNewswire) - "Die neue Musik ist erstaunlich!" - Chris Blackwell, Gründer von Island RecordsGregory David Roberts (GDR), der von Kritikern gefeierte Autor, Songwriter und Künstler veröffentlicht seine erste Single Drive All Night, am 18. September 2020, die auf allen Streaming-Plattformen verfügbar ist und aus seinem Debütalbum Love&Faithstammt.Gregory David Roberts ist am besten bekannt für Shantaram, den Bestseller-Roman, der sich weltweit über 6 Millionen Mal verkaufte und als "Meisterwerk" gefeiert wurde.Drive All Night, nimmt Sie mit auf eine musikalische Reise der Liebe, des Herzschmerzes und des Wunsches, dem Kummer einer unerwiderten Liebe zu entfliehen. Produziert von GDR und Dale 'Dizzle' Virgo (Drake/ Florenz + The Machine/ Kendrick Lamar/ Rihanna), beginnt das Stück mit E-Gitarre über einem Reggae-Bass, bevor der süße melodische Gesang von Janeel Mills und Saine 'Red' Rapley die Seele beruhigt und Bilder der offenen Straße heraufbeschwört, während sie durch die Nacht fahren und eine andere Gemeindegrenze überqueren.GDR sagte: "Die Musik hat mich gerettet, sie hat mich inmitten des Leidens inspiriert, weiterzumachen und niemals aufzugeben!"Das Debütalbum Love&Faith ist eine eklektische Fusion der musikalischen Genres Pop/ R&B/ Country/ Reggae/ House mit lyrischem Inhalt, inspiriert von den sechs Jahren geistiger Abgeschiedenheit der GDR, die am 4. Dezember 2020 veröffentlicht werden soll.Für weitere Informationen:Jodie Dalmedajodie@jdmediaconsultancy.comFolge GDR auf:Website (http://www.gregorydavidroberts.com/)| Facebook (https://www.facebook.com/ShantaramOfficial)| Twitter (https://twitter.com/GDR_Shantaram)| Instagram (https://www.instagram.com/gdr_shantaram/)Hinweise an die Redaktion:Gegenwärtig wird eine Fernsehserie, die auf Shantaram und der Fortsetzung The Mountain Shadow basiert, von Apple TV +, Paramount TV und Anonymous Content produziert. Ein neues Buch mit dem Titel The Spiritual Path, das auf seinen Erfahrungen aus 6 Jahren Abgeschiedenheit basiert und sich voll und ganz einem spirituellen Weg widmet, soll im Jahr 2020 erscheinen.KUNSTWERK HIER HERUNTERLADEN (https://drive.google.com/file/d/1S1V-ruDWKNauD-h7B2UlzCaJ6-Yan_XW/view?usp=sharing)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1273006/Drive_All_Night.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1273005/GDR_Logo.jpgOriginal-Content von: Empathy Arts, übermittelt durch news aktuell