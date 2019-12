Das internationale Agenturnetzwerk OMD bleibt weiterhin Marktführer und performt aufgrund von Billing-Zuwächsen und zusätzlich generierter Marktanteile besser als der Branchendurchschnitt

New York (ots/PRNewswire) - Die zur Omnicom Media Group Agency gehörendeMediaagentur OMD Worldwide (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2667607-1&h=79720668&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2667607-2%26h%3D2162863844%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.omd.com%252Fwhy-omd%252F%26a%3DOMD%2BWorldwide&a=OMD+Worldwide) führt im neusten, vom Institut COMvergenceveröffentlichten, Bericht das Global-Billings-Ranking auf der Grundlage des fürdas Jahr 2019 prognostizierten Billingvolumens sowie der entsprechendenMarktanteile an.Mit einem prognostizierten Billing-Wachstum für das Jahr 2019 von weltweit 19,6Milliarden USD und einer Wachstumsrate von 6,1 % konnte sich OMD einen Vorsprungvon 1,7 Milliarden USD gegenüber seinem stärksten Wettbewerber erarbeiten. Damitübertrifft die Agentur deutlich die flache Wachstumsrate innerhalb der Branchevon 0,6 %.Die Veröffentlichung des Berichts fällt in eine Zeit, in der OMD zum nunmehrneunten Quartal in Folge Zuwächse in den Bereichen Neugeschäftsbilanz undKundenbindung verzeichnen konnte. In Zahlen ausgedrückt bedeutet diesePerformance ein Wachstum von 3,5 Milliarden USD an neuen Billings (18 % ihrerGesamt-Billings), das im Zeitraum 2018-2019 verzeichnet werden konnte; mehr alsjede andere Mediaagentur.Mit dem COMvergence-Ranking endet für OMD ein Jahr, das für die Agentur mit derErnennung zur Global Media Agency of the Year durch das renommierteUS-Branchenmagazin Adweek begann. Damit würdigte das Fachblatt die zuvorvollzogene Neuausrichtung der Mediaagentur rund um das Markenversprechen "betterdecisions, faster". Um dieses Versprechen einzuhalten, investierte die Agenturim Laufe des Jahres 2019 kontinuierlich in ihre Mitarbeiterinnen undMitarbeiter, Produkte und Technologien, was mit über 20 regionalenAuszeichnungen zur Agentur des Jahres, einer Top-Bewertung im Rahmen desglobalen Effie Effectiveness Index und 28 Medaillen bei den diesjährigen CannesLions ( die meisten Auszeichnungen, die von einer Agentur beim Festival im Jahre2019 erhalten wurden) gewürdigt wurde."Nachdem wir im Jahr 2019 unser Angebot in der Tiefe und unseren Kundenstamm inder Breite erweitern konnten, wird OMD, sobald die Erfolge aus dem Jahr 2019ihre Wirkung vollständig entfalten, das neue Jahr in einer außergewöhnlichstarken Position einläuten können. Für das neue Jahrzehnt sind wir besser dennje gerüstet, um bessere Entscheidungen zu treffen, bessere Ideen zu entwickelnund bessere Ergebnisse für unsere Kundinnen und Kunden zu liefern - und dasalles wesentlich schneller", so Florian Adamski, CEO von OMD Worldwide.Informationen zu OMDOMD Worldwide (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2667607-1&h=79720668&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2667607-2%26h%3D2162863844%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.omd.com%252Fwhy-omd%252F%26a%3DOMD%2BWorldwide&a=OMD+Worldwide) ist das international größte Agenturnetzwerk mit über 13.000Beschäftigten in über 100 Ländern. In einer Welt der wachsenden Chancen bestehtdie Kernaufgabe darin, ebendiese Möglichkeiten nutzbar zu machen. Dies kann nurgelingen, indem bessere Entscheidungen schneller getroffen werden,Innovationskräfte gepaart mit Empathie und faktenbasiertem Wissen gebündelt unddadurch bessere Geschäftsergebnisse erzielt werden. OMD, eine Agentur derOmnicom Media Group agency (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2667607-1&h=374919124&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2667607-2%26h%3D3681191852%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.omnicommediagroup.com%252F%26a%3DOmnicom%2BMedia%2BGroup%2Bagency&a=Omnicom+Media+Group+agency), wurde von Adweekzur Global Media Agency of the Year 2019 ernannt und wird derzeit im EffieEffectiveness Index als weltweit effektivstes Mediaagentur-Netzwerk eingestuft.Die Omnicom Media Group gehört zum Unternehmensbereich Media Services derOmnicom Group, Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2667607-1&h=1307723221&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2667607-2%26h%3D4225790145%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.omnicomgroup.com%252F%26a%3DOmnicom%2BGroup%252C%2BInc.&a=Omnicom+Group%2C+Inc.) (NYSE: OMC), einer weltweit führendenKommunikations-, Werbe- und Marketingdienstleistungsgruppe, die mit IhrenDienstleistungen über 5.000 Kundinnen und Kunden in über 100 Ländern erreicht.Pressekontakt:Isabelle Gauvryisabelle.gauvry@omnicommediagroup.com917-4350-6457Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/107997/4466581OTS: OMD WorldwideOriginal-Content von: OMD Worldwide, übermittelt durch news aktuell