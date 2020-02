Die intelligentere Alternative zum Vorruhestand

Fühlst du dich bei der Arbeit wieder unruhig? Es wird nicht helfen, die Tage bis zur Rente zu zählen, vor allem, wenn es noch tausende sind. Das bringt dich vielleicht nur dazu, über den Widerspruch des Ruhestands nachzudenken: Wenn wir die Freiheit haben, das zu tun, was wir wollen, könnten wir zu alt sein, um es zu genießen.

Natürlich muss das Leben nicht so verlaufen. Immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entscheiden sich dafür, sich einen Mini-Ruhestand in Form eines Urlaubsjahres oder Sabbaticals zu gönnen, einer verlängerten Freistellung von der Arbeit, die einen Monat oder ein Jahr dauern kann. Einige Arbeitgeber unterstützen die Pause; laut der Society for Human Resource Management haben 16 % der Unternehmen in den USA entweder bezahlte oder unbezahlte Sabbatical-Programme. Aber auch Arbeitnehmer, die keine Sabbaticals haben, entscheiden sich dafür, ihre Arbeit aufzugeben und vorübergehend von ihren Ersparnissen zu leben, einfach nur um der Erfahrung willen.

Den Job für ein Urlaubsjahr zu kündigen, ist ein mutiger Schritt. Man läuft offensichtlich Gefahr, keine Erwerbstätigkeit zu finden, wenn man bereit ist, wieder ins Berufsleben einzusteigen. Das ist nicht der einzige Nachteil. Wenn man seine Ersparnisse jetzt dafür ausgibt, eliminiert man jede Chance auf eine Frühverrentung – und muss stattdessen wahrscheinlich länger arbeiten. Dann besteht die Möglichkeit eines Börsenabschwungs. Wenn dein Portfolio plötzlich an Wert verliert, könntest du die Entscheidung, deinen Job aufgegeben zu haben, noch bereuen.

Selbst mit diesen Risiken könnte sich die Auszeit von der Arbeit lohnen. Hier sind fünf Gründe dafür.

1. Du kannst mehr verschiedene Dinge machen

Abenteuer sind viel leichter zu genießen, wenn die Jugend auf deiner Seite ist. Es gibt einen Punkt im Leben, an dem man sich zu alt fühlt, um mit dem Rucksack durch Europa zu reisen oder eine Reise durch Australien zu unternehmen. Wenn deine Liste energiegeladene Outdoor-Erlebnisse enthält, die du nicht in deinem regulären bezahlten Urlaub machen kannst, ist eine Auszeit deine Lösung.

2. Du kannst dich im Unternehmertum versuchen

Ein Sabbatical muss nicht unbedingt mit dem Herumfliegen in der ganzen Welt verbunden sein. Du könntest dir auch eine Auszeit nehmen, um ein Unternehmen zu gründen oder einen Roman zu schreiben. Wenn dies dein Ziel ist, setze dir einen klaren Zeitplan und definiere die Umstände, die dich wieder in die traditionelle Arbeitswelt zurückführen würden. Wenn du zum Beispiel dein Unternehmen gründest und es sofort 500.000 US-Dollar Umsatz generiert, wirst du wahrscheinlich an deiner Unternehmerrolle festhalten. Aber was ist, wenn dein Unternehmen im ersten Jahr 20.000 US-Dollar verdient? Stelle im Voraus fest, wie Erfolg aussieht, damit du das klar weißt, wenn du nach neuen Möglichkeiten suchen musst.

3. Du kannst eine neue Fähigkeit erlernen

Wenn du daran interessiert bist, deinen beruflichen Weg zu ändern oder zu beschleunigen, könntest du deine freie Zeit der Ausbildung widmen. Ein neuer Abschluss oder neue Qualifikationen können das Berufsleben in eine interessantere Richtung lenken. Wenn das Ergebnis ein höheres Gehalt ist, dann lohnt sich die Auszeit am Ende auch finanziell.

4. Du kannst mit einer neuen Perspektive in die Arbeitswelt zurückkehren

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ein Sabbatical genommen haben und an ihren alten Arbeitsplatz zurückkehren, sagen oft, dass sie während der Abwesenheit neue Perspektiven gewonnen haben. Infolgedessen kehren sie mit mehr Power und Kreativität ins Büro zurück. Das sind zwei karrierefördernde Eigenschaften, die dich zu einem besseren Mitarbeiter machen, egal ob du an den gleichen oder an einen anderen Arbeitsplatz zurückkehrst.

Überlege dir vorher folgendes:

Welche Auswirkungen deine Freistellung auf deine Altersvorsorge haben wird.

Wie du die Krankenversicherung bezahlen wirst.

Welche Haushaltskosten lassen sich einsparen, wenn man eine Reise plant?

Wie viel Geld du brauchst, um deinen Lebensunterhalt zu bestreiten

Wenn du dich entscheidest, dass du jetzt finanziell nicht bereit bist, mach einen Sparplan, um dorthin zu gelangen. Prüfe dein Haushaltsbuch und suche nach Ausgaben, die du streichen kannst, und schicke diese Ersparnisse dann an deinen Sabbatical-Fonds. Vielleicht fällt es dir leichter, dich für dieses Sparziel zu motivieren als für das Alterssparen, aber gib deinen Pensionsplan nicht auf. Du wirst das Geld später immer noch brauchen, auch wenn die Pensionierung noch Tausende von Tagen entfernt ist.

Dieser Artikel wurde von Catherine Brock auf Englisch verfasst und am 26.01.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2020