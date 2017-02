Mit integrierter Hybridoption: Neues 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe von ZF für Sportfahrzeuge (FOTO)

Friedrichshafen (ots) -- Blitzschnelle Gangwechsel kombiniert mit herausragenderEffizienz und einem Höchstmaß an Komfort- Komplett neu entwickelter Hybrid-Getriebebaukasten- Optionales Hybridmodul ermöglicht elektrifizierte Dynamik undlokal emissionsfreies FahrenAuf der Grundlage eines komplett neuen8-Gang-Doppelkupplungsgetriebes (8DT) entwickelte ZF gemeinsam mitPorsche einen modularen Hybrid-Getriebebaukasten, der alle aktuellenund zukünftigen Antriebstrends für Sportfahrzeuge bedient. Das neueSportgetriebe für Heck- oder Allradantrieb überzeugt durch sehrschnelle Schaltzeiten, enormen Komfort, hohe Effizienz und maximaleFlexibilität. Ein wesentliches Entwicklungsziel war die optionaleElektrifizierung: Dank eines neuen Radsatzkonzepts kann ein 100 kWstarkes Hybridmodul ohne Längenzuwachs im Vergleich zum aktuellen7DT-Sportgetriebe integriert werden. Dies gilt auch für den optionalintegrierten Allradverteiler, der die Vorderachse verbrauchsoptimalvia Hang-on-Prinzip antreibt. Zu der um bis zu 28 Prozent reduziertenVerlustleistung des Grundgetriebes tragen die sehr hohe Spreizung von11,17, der zusätzliche achte Gang sowie ein bedarfsgerechtesBeölungssystem bei. Die weiter optimierte elektronischeGetriebesteuerung entwickelte und produziert ZF selbst. Das neueGetriebe läuft im ZF-Werk Brandenburg vom Band. In Serie startete das8DT im neuen Porsche Panamera."Im neuen 8DT-Sportgetriebe vereinen wir blitzschnelle Schaltungenund sehr hohe Effizienz bis hin zum vollelektrischen Fahren mit derFlexibilität für verschiedene Varianten auf engem Bauraum - ohneKompromisse einzugehen", sagt Dr. Jürgen Greiner, Leiter EntwicklungPkw-Getriebe der ZF Friedrichshafen AG. Sowohl dieDrehmomentfestigkeit, die sportliche Performance und der Komfort alsauch die Effizienz des neuen 8-Gang- Doppelkupplungsgetriebes stiegengegenüber dem aktuellen 7DT - bei nahezu unverändertem Bauraumbedarf.Die Entwickler konnten die Verlustleistung um bis zu 28 Prozentsenken und die bereits sehr schnellen Schaltzeiten weiter optimieren."Die ersten sechs Gänge und deren enge Stufung dienen der optimalenBeschleunigung bis zur Höchstgeschwindigkeit, die Gänge 7 und 8 sinddagegen als Overdrive ausgelegt, so dass sie die Drehzahl und damitden Spritverbrauch bereits ohne Elektrifizierung deutlich senken",erläutert Greiner.Variantenreich: Modularer Hybrid-GetriebebaukastenDas neue 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe steht für Front-Längs-Konfiguration in vier unterschiedlichen Varianten (Standard, Allrad,Hybrid, Allrad-Hybrid) in jeweils drei Drehmomentklassen bis maximal1.000 Nm bereit. Die Drehmomentklasse definiert sich dabei überunterschiedlich ausgelegte Doppelkupplungsmodule, das Grundgetriebesamt Radsatz bleibt stets unverändert. Dies gilt auch für dieGetriebehydraulik, das Schaltungssystem, die Parksperre sowie daselektronische Steuergerät samt Software.Um das 8DT-Grundgetriebe möglichst kurz und kompakt zu gestalten,wurde ein neues Radsatzkonzept mit zwei Vorgelegewellen und einerSummierwelle konstruiert. Aus der weitgehenden Mehrfachnutzung derFesträder, die alle auf den Getriebeeingangswellen angeordnet sind,ergeben sich weniger Radebenen, wodurch das Grundgetriebe deutlichkürzer ausfällt. Erst dadurch konnte das Hybridmodul ohneLängenzuwachs in den begrenzten Bauraum integriert werden. DieseRadsatzarchitektur hat zudem den Vorteil, im Sinne desBaukastenprinzips neben Front-Längs-Anwendungen künftig weitereAntriebsstrang-Konfigurationen bedienen zu können.Lokal emissionsfrei: Integrierte HybridoptionFür die optionale Hybridvariante des neuen8-Gang-Doppelkupplungsgetriebes hat ZF ein sehr kompaktes Hybridmodulmaßgeschneidert: es integriert Torsionsdämpfer, Trennkupplung samtAktuatorik sowie die elektrische Maschine und findet direkt in derKupplungsglocke Platz. Die Abmessungen des Gesamtgetriebes verändertes nicht, sehr wohl aber dessen Eigenschaften: Mit 100 kWSpitzenleistung, 55 kW Dauerleistung und 400 Nm Drehmoment kann einFahrzeug rein elektrisch - also mit abgekoppeltem und abgeschaltetemVerbrennungsmotor - auf bis zu 140 km/h beschleunigt werden. Auchalle weiteren Hybridfunktionen werden dadurch möglich, vomRekuperieren bis hin zum Boosten.Mehr Sicherheit und Vortrieb: Integrierter AllradverteilerBei der Allradvariante des 8DT leitet ein integrierterAllradverteiler das Drehmoment bedarfsgeregelt an dasVorderachsgetriebe weiter. Die Hang-on Allradkupplung ist alsnasslaufende Lamellenkupplung ausgeführt, dessen Lamellenpaket wirdim Dauerschlupf betrieben. Je nachdem, welches Drehmoment geradefahrsituationsabhängig an der Vorderachse gefordert ist, variiert derKupplungsdruck. Dadurch reagiert das System äußerst spontan auf jedeFahrsituation.Intelligente Mechanik: Neue elektronische GetriebesteuerungDie elektronische Getriebesteuerung (EGS) und die Getriebesoftwaredes 8DT wurden von ZF eigenständig entwickelt. Die EGS ist nichtintegriert, sondern extern verbaut. Dies verhindert, dass dieElektronik die Höhe der Getriebesumpftemperatur limitiert - bis zu150 Grad Celsius sind dadurch möglich.Die elektronische Steuerung lässt das 8DT nicht nur hochdynamisch,sondern stets auch möglichst effizient und verbrauchsoptimiert imVerbund mit anderen Systemen im Fahrzeug agieren. In einem speziellenEco-Modus senkt sie in dafür geeigneten Fahrzuständen dasGetriebe-Druckniveau und somit den Leistungsbedarf ab, ohne denKomfort und die Performance zu beeinträchtigen. Im Start-Stopp-Moduskann der Verbrennungsmotor bereits ab 10 km/h abgeschaltetwerden,während das Fahrzeug ausrollt. Ferner ist Segeln mitabgestelltem Motor auch bei hohen Geschwindigkeiten möglich.Für mehr Effizienz sorgt im 8DT auch das bedarfsgerecht undwirkungsgradoptimal arbeitende Beölungssystem, indem es jedesTeilgetriebe des Doppelkupplungsgetriebes separat undsituationsabhängig versorgt. Mechanisch besteht es aus zwei Pumpen,die über das Hydraulik-Steuergerät gekoppelt sind. Für dieKoordination und Regelung dieser komplexen Abläufe sorgt die in derGetriebesteuerung hinterlegte Software Cool Oil Flow Management(COFM). Diese ermittelt den jeweils aktuellen Volumenstrombedarfaller Getriebekomponenten kontinuierlich und abhängig vomFahrzustand. Daraufhin stellt sie die benötigten Ölströme ein undberücksichtigt beide Pumpen zur bedarfsgerechten Versorgung. Zudemermittelt das COFM den Kühlbedarf der Verzahnungen gangspezifisch undstellt den notwendigen Ölstrom immer jenem Teilgetriebe zurVerfügung, das sich gerade im Kraftfluss befindet.Pressekontakt:Frank Discher, Technologie- und Produktkommunikation,Tel.: +49 7541 77-960770, E-Mail: frank.discher@zf.comThomas Wenzel, Leiter Externe Kommunikation,Tel.: +49 7541 77-2543, E-Mail: thomas.wenzel@zf.comOriginal-Content von: ZF Friedrichshafen AG, übermittelt durch news aktuell