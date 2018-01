intec stellt neue ARGUS-Tester mit Super-Vectoring, VDSL2-Profil 35b Bonding und G.fast vor

Lüdenscheid (ots) - intec, der führende europäische Anbieter vonxDSL-, Ethernet- und IP-Messtechnik, präsentiert neue hochwertigeMultifunktionstester der Marke ARGUS®. Die nächste Generation derbewährten Kombitester überzeugt vor allem durch zusätzlicheSchnittstellen, die von G.fast (bis 106 MHz) über VDSL2 Profil 35b(Annex Q), auch Super-Vectoring oder Vplus genannt, bis hin zu VDSL2Bonding bis Profil 35b reichen. Die Geräte von intec sind dieeinzigen Tester auf dem Markt, die eine solche Bandbreite anbieten.Darüber hinaus wurde ihre Speicherauslegung deutlich erhöht, sodassder Leistungsumfang bei Bedarf flexibel erweitert werden kann. Einzusätzlicher Fokus liegt auf der Spektrumanalyse: Der Line-Monitorpunktet jetzt mit höherer Dynamik und Auflösung und ist damit optimalfür die Überprüfung des Spektrums von VDSL2-Profil 35b geeignet.Nicht zuletzt sorgen Mehrkernprozessoren für eine deutlich höhereSystemperformance.Die neuen Geräte im Überblick:- ARGUS 166 (vormals 165): integrierter All-in-one-Tester,optimiert für Ethernet-Performancetests, der alle aktuellenSchnittstellen und Testszenarien in einem multifunktionalen,handlichen und intuitiv bedienbaren Gerät vereint- ARGUS 163 (vorher 162): Als Alleskönner mit seinenLAN-Verkabelungstests hervorragend für die Fehlersuche imNetzwerk geeignet; ermöglicht dank des integrierten SFP-Slotsdie Entstörung von FTTH- ARGUS 156 (vorher 155 und 152): handlicher und preislichattraktiver Allrounder mit einer großen Bandbreite anSchnittstellen und Erweiterungsmöglichkeiten; ideal zum Einstiegin die SHDSL-Messtechnik- ARGUS 153 (vorher 151): kompakter, robuster, leichter undgünstiger Einstiegstester für Hochleistungs-DSL-Schnittstellen;vielseitig erweiterbares Multifunktionsmessgerät, unter anderemfür den Umstieg auf All-IP"Mit der Weiterentwicklung setzen wir ein klares Signal: Unseremarktführenden Geräte sind leistungsstark und zukunftssicher, da sienicht nur den aktuellen Stand der Technik abbilden, sondern auch fürkommende Herausforderungen bestens gerüstet sind", unterstreichtDennis Zoppke, Produktmanager bei intec. "Neben der Erweiterung desFunktionsumfangs haben wir mit der neuen Generation unsererProduktfamilie vor allem die Speicherauslegung und die Performance inden Mittelpunkt gestellt. Das Ergebnis: rundum optimierte Tester."Die neuen Geräte sind ab sofort erhältlich.Pressekontakt:Bildmaterial:Erhalten Sie gerne auf Anfrage per E-Mail an Ender Uzun,uzun@rheinfaktor.deWeitere Informationen zu den ARGUS-Testern unter www.argus.info, beiVertragshändlern oder direkt bei intec unter +49 2351-9070-0.Original-Content von: intec Gesellschaft für Informationstechnik mbH, übermittelt durch news aktuell