intec präsentiert auf der CeBIT 2017 den All-IP-Tester für das Netz der Zukunft - ARGUS®162 (FOTO)

Lüdenscheid (ots) -intec, der führende europäische Anbieter von xDSL-, Ethernet- undIP-Messtechnik, präsentiert auf der CeBIT, der weltweit größten Messefür Informationstechnik, seine hochwertigen Multifunktionstester derMarke ARGUS®. Messebesucher sind eingeladen, sich bei Live-Demos amStand von intec in Halle 12 an einem echten Multifunktionsgehäuseselbst von der Leistungsfähigkeit der Geräte zu überzeugen.Im Fokus der CeBIT steht dabei der erfolgreiche All-IP-TesterARGUS®162. Der Tester vereint die zwei Seiten der TK-Messtechnik -WAN und LAN - und ist damit wie kein anderes Messgerät am Markt fürdie zu erwartenden Probleme bei der All-IP Umstellung gewappnet. DerARGUS®162 prüft dabei neben der immer wichtiger werdendenEthernet-Verkabelung alles von der Linecard bis zum Endgerät.Zusammen mit der ARGUS®LAN Probe haben Techniker die Möglichkeit,nicht nur die bekannten VDSL-, ADSL- und ISDN-Test- undAnalysefunktionen zu nutzen, sondern jetzt auch sämtliche Fehler inder LAN-Verkabelung aufzuspüren. Eine grafische Wiremap undPoE+-Lasttests machen das Testen zudem schnell, sicher undunkompliziert.Damit die ARGUS®-Tester den Marktanforderungen jederzeit gerechtwerden, wird der Funktionsumfang der Produktfamilie kontinuierlicherweitert. Ab dem Modell 151 sind z. B. alle ARGUS®-Tester in derLage, Updates über die Cloud durchzuführen, darüber Messprotokolle zuversenden oder Konfigurationen aus dem Netz zu laden. Zudem verfügendie Tester über einen VoIP-Konfigurationsassistenten, der dieUmstellung von der klassischen ISDN-Telefonanlage zu einemVoIP-Anschluss stark vereinfacht. Die Tester unterstützen zudemzahlreiche weitere Funktionen wie zum Beispiel die Fernkonfigurationan BNG-Anschlüssen nach TR-069 oder für den Einsatz imSIP-Trunk-Umfeld. Zusätzlich verfügt der ARGUS®165 über eineSHDSL-Schnittstelle und bietet u. a. auch Durchsatztests nach RFC2544an. Auch für die neuesten DSL-Technologien wie VDSL2-Profil 35b(Super Vectoring) und für G.fast bietet intec Test- und Messlösungenan.intec auf CeBIT: Halle 12, Stand E48Pressekontakt:Bildmaterial:Erhalten Sie gerne auf Anfrage per E-Mail an Ender Uzun,uzun@rheinfaktor.de, sowie unterhttp://www.rheinfaktor.de/presse/intec/pressefotos.htmlWeitere Informationen zu den ARGUS-Testern finden Sie unterwww.argus.info, bei Ihrem Distributor oder bei uns unter der Nummer+49 2351-9070-0.Original-Content von: intec Gesellschaft f?r Informationstechnik mbH, übermittelt durch news aktuell