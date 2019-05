instagramworthy? So beeinflusst Social Media den Urlaub der Deutschen (FOTO)

Hamburg (ots) -Social Media gehört längst zum Alltag. Doch wie beeinflussen diesozialen Netzwerke - allen voran Instagram - eigentlich dieUrlaubsplanung der Deutschen? Dieses Thema hat eine repräsentativeUmfrage des Online-Reiseportals Opodo aufgegriffen und 8.000Teilnehmer befragt*. Das Ergebnis: Fast ein Drittel der Deutschen (31Prozent) hat bei einer Urlaubsbuchung auch schon einmal einbezogen,ob der Urlaubsort passende Kulissen für Instagram und Co. zu bietenhat. Bei den Männern checken 34 Prozent schon vor der Reise passendeHashtags und Motive, bei den Frauen sind es 28 Prozent.Retusche der Urlaubsfotos? Alltag für 44 Prozent der BefragtenUm den Daheimgebliebenen den eigenen Urlaub von der besten Seitezu präsentieren, kommen auch gerne die Mittel der digitalenBildretusche zum Einsatz. Das sagen jedenfalls 44 Prozent derBefragten, die gelegentlich oder oft ihre Urlaubsfotos aufpolieren,bevor sie auf Instagram und anderen sozialen Netzwerken gepostetwerden. Gut die Hälfte der Befragten gab aber an, Urlaubsfotos imNachgang nicht mehr zu bearbeiten.Doch was denken Deutsche eigentlich von Urlaubern, die ihre Reiseengmaschig mit Social Media begleiten? Jeder Dritte ist überzeugt,dass die Urheber der Fotos eine gute Zeit haben. 28 Prozent vermutetdagegen, dass die Urlauber ihre Reise gar nicht genießen, und jederFünfte findet sogar, dass es angeberisch ist, viel über den Urlaub inden sozialen Netzwerken preiszugeben.Darauf wollen Deutsche im Urlaub nicht verzichtenNur knapp jedem zehnten Deutschen fällt es besonders schwer, imUrlaub auf Social Media zu verzichten. Mit dem Verzicht auf Alkohol,Sport und TV haben sogar noch weniger deutsche Urlauber ihren eigenenAngabe zufolge ein größeres Problem. Sightseeing und Strand sinddagegen schon schwerer aus dem eigenen Urlaub wegzudenken: EinDrittel empfindet den Verzicht auf Sightseeing im Urlaub als dengrößten Verlust, und bei 27 Prozent der Befragten ist es derStrandbesuch. Für fast die Hälfte der deutschen Befragten (48Prozent) sind Landschaften und Aussichten darüber hinaus auch dasbevorzugte Motiv für die eigenen Posts in den sozialen Netzwerken.Top Sechs: Darauf wird ungern im Urlaub verzichtetSightseeing (31 Prozent)Strand (27 Prozent)Social Media (9 Prozent)Cocktails (7 Prozent)Sport (7 Prozent)TV (7 Prozent)*Die Umfrage wurde von OnePoll im Auftrag von Opodo durchgeführt.Befragt wurden 8.000 Erwachsene aus Großbritannien, Frankreich,Deutschland, Italien, Portugal und Spanien im Zeitraum 31.12.18 bis03.01.19.Pressekontakt:bcw | burson cohn & wolfe GmbHAngela SchuberthTel.: 069 - 23809 27Mail: edreamsodigeo@bm.comOriginal-Content von: Opodo Deutschland, übermittelt durch news aktuell