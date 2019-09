insightsoftware übernimmt skandinavische Bizview Systems, erweitert Leistungsspektrum beim Performance-Management für globale Unternehmen

Mit Übernahme erweitert insightsoftware fortschrittlichesProduktportfolio für Planung und Reporting, baut weltweite Präsenzund Vertriebsnetz ausRaleigh, North Carolina (ots/PRNewswire) - insightsoftware (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2582989-1&h=1663286054&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2582989-1%26h%3D557753207%26u%3Dhttps%253A%252F%252Finsightsoftware.com%252F%26a%3Dinsightsoftware&a=insightsoftware), der weltweit führende Anbieter vonReporting-Lösungen für Enterprise Resource Planning (ERP) undEnterprise Performance Management (EPM), hat heute die Übernahme desschwedischen Lösungsanbieters für geschäftlichesPerformance-Management Bizview Systems (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2582989-1&h=2881060165&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2582989-1%26h%3D2841929495%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bizviewsystems.com%252F%26a%3DBizview%2BSystems&a=Bizview+Systems) bekanntgegeben. Mit der Übernahme feiert insightsoftwareseinen Markteintritt in Skandinavien, während Kunden rund um denGlobus von einer größeren Auswahl an Produkten für Budgetierung undBerichterstattung profitieren.Bizview Systems besteht seit 2001 und stellt seinen Kunden eineeinheitliche Schnittstelle bereit, um für Unternehmen die Planung undPrognose, Dashboards und Analytik schneller und einfacher zu machen.Durch die Eingliederung von Bizview erweitert insightsoftware seinProduktportfolio für finanzielle und operative Berichterstattung. DasUnternehmen stärkt sein Leistungsspektrum für Planung undKostenplanung, unter anderem durch fortschrittliche Integration undAutomatisierung sowie vereinfachte und verkürzte Planungs- undBudgetierungszyklen. Bizview wird in der Cloud, vor Ort oder"As-a-Service" bereitgestellt. Es lässt sich nahtlos mit BusinessIntelligence-Tools wie Qlik und Microsoft Power BI integrieren underweitert die Funktionspalette um ausgeklügelte Planung undBerichterstattung.Bizview mit Niederlassungen in Schweden und Norwegen hat Tausendevon Kunden jeder Größe in den verschiedensten Branchen. AußerhalbSkandinaviens betreut das Unternehmen seine Kunden über seineninternationalen Vertriebskanal, darunter Partner wie der führendeeuropäische Anbieter von Unternehmens-Software Visma. Fürinsightsoftware bedeutet das ein weiter verzweigtes Partnernetzwerkund eine größere globale Reichweite."Heute ist Geschäftserfolg gleichbedeutend mit der Fähigkeit,fundierte Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig ständigumschlagende externe Kräfte zu beherrschen und unverzüglichKurskorrekturen vorzunehmen", sagte Mike Lipps, CEO voninsightsoftware. "Wir wollen CFOs und anderen Führungskräften dabeihelfen, diese Agilität zu erreichen - Tag für Tag und Minute fürMinute. Dafür bieten wir Zugang zu Echtzeitdaten aus ERP- undEPM-Systemen und automatisiertes Reporting, das unmittelbaren Nutzenbringt und innerhalb der gesamten Organisation zur Verfügung steht.Mit Bizview vergrößern wir unsere internationale Reichweite underweitern unser Produktportfolio für Finanzberichterstattung,Budgetierung und Planung als Dienstleister für mehr als 25.000 Kundenjeder Größe rund um die Welt, die jedes beliebige ERP-Systemverwenden.""In den vergangenen 18 Jahren hat Bizview eine einzige Missionverfolgt, nämlich unseren Kunden und Partnern schnellere, einfachereund benutzerfreundlichere Lösungen für Planung und Reportingbereitzustellen", sagte Oskar Kristiansen, CEO von Bizview Systems."insightsoftwares Mission deckt sich perfekt mit unserer eigenen.Gemeinsam erweitern wir das Angebot an automatisierten, intelligentenReporting- und Budgetierungs-Optionen für unsere Partner und Kundenin Skandinavien und rund um die Welt."Hinter insightsoftware stehen TA Associates und Genstar Capital.Informationen zu insightsoftwareinsightsoftware entwickelt zuverlässige Lösungen zurFinanzberichterstattung, die einfach zu installieren, verwenden undanalysieren sind. Unsere Lösungen bieten Echtzeit-Integration mitüber 140 ERP- und EPM-Systemen. Sie automatisieren und beschleunigendie Prozesse der finanziellen und operativen Berichterstattung, damitSie mehr Zeit für die konzentrierte Analyse und effektivegeschäftliche Entscheidungsfindung haben. Mit einem Portfolio vonpreisgekrönten Produkten, erstklassig bewerteter Kundenzufriedenheitund mehr als 25.000 Kunden in aller Welt ist insightsoftware diebewährte Lösung für alle Aspekte der Berichterstattung. Unterwww.insightsoftware.com erfahren Sie, wie leicht es ist, Ihre Datengeschäftlich zu verwerten.Informationen zu Bizview SystemsBizview ist eines der führenden Systeme für Planung, Reporting,Analytik und Dashboards. Mit anpassbaren Funktionen undausgeklügeltem Workflow-Management können sich Benutzer auf allenEbenen der Organisation am Planungs- und Reporting-Prozessbeteiligen. Unternehmen jeder Größe rund um die Welt verwendenBizview, um ihre Prozesse und Geschäftsergebnisse zu verbessern.Bizview wird von Bizview Systems mit Sitz in Skandinavien entwickeltund vermarktet. Außerhalb Skandinaviens wird die Lösung von Partnernvermarktet. Wir liefern Planungs- und Reporting-Tools genau nachKundenwunsch. Schneller. Weitere Informationen finden Sie unterwww.bizviewsystems.com.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/780430/insightsoftware_Logo.jpgPressekontakt:Mariah TorpeyThree Rings Inc. (für insightsoftware)mtorpey@threeringsinc.comOriginal-Content von: insightsoftware, übermittelt durch news aktuell