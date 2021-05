insglück setzt mit neuem Eigentümer auf Wachstum

BERLIN (ots) - insglück gewinnt mit der RSBG SE, eine im Jahr 2014 gegründete Beteiligungsgesellschaft der RAG-Stiftung mit Sitz in Essen, einen neuen Eigentümer. Im Zuge der neuen Partnerschaft wird die Agentur ihre Kreations- und Digitalkompetenz noch stärker ausbauen, die Internationalisierung forcieren und aktiv neue Geschäftsfelder entwickeln."Die Investition verstärkt unsere Marktstrategie im Segment Event. Mit insglück, der Nr. 1 im Deutschen Event-Kreativranking, haben wir ein starkes Unternehmen mit 20 Jahren Erfahrung gewinnen können. Neben einem diversifiziertem Produktportfolio hat uns vor allem insglücks Konzeptstärke und exzellente Digital- und Inszenierungskompetenz überzeugt. Mit ihrer breit aufgestellten Führungsmannschaft aus langjährigen Mitarbeiter:innen und nicht zuletzt durch seine Unternehmenswerte und -kultur passt insglück perfekt zu uns" so Peter Geisler, Investmentdirektor der RSBG SE.Detlef Wintzen, Geschäftsführer von insglück freut sich gleichermaßen: "A perfect fit! Mit der RSBG SE haben wir einen langfristig orientierten und verlässlichen Partner gefunden, mit dem wir unseren Wachstumskurs fortsetzen und unsere Zukunftsfähigkeit stärken. insglück und seine Protagonisten bleiben: Wir machen weiter mit unserem bewährten Team und der bestehenden Führungsmannschaft. Nur jetzt mit einer starken Muttergesellschaft im Rücken. So werden wir unser Kerngeschäft mit kreativ-innovativen Live- und Digitalformaten konsequent ausbauen und unsere neuen Geschäftsfelder im Bereich Spatial Experience und Urban Entertainment aktiv weiter entwickeln.""Wir haben in der Vergangenheit frühzeitig neue Trends und Strömungen antizipiert und unser Leistungsportfolio für ganzheitliche Markenerlebnisse systematisch und strategisch erweitert. Daher haben wir in den letzten Jahren stark in die Content Entwicklung und zuletzt besonders in die Medienproduktion investiert" erklärt Christian Poswa, COO von insglück. "Die Zugehörigkeit zu einem Industrienetzwerk mit Schwesterunternehmen in über 40 Ländern eröffnet uns die Möglichkeit in einem hochkarätigen, inspirierenden und internationalen Umfeld zu agieren." so Christian Poswa weiter.insglück wird als Gesellschaft für Markeninszenierung mbH weiterhin von Detlef Wintzen (CEO), Christian Poswa (COO), Christoph Kirst (CCO) und Frederik Nimmesgern (Director Concept & Strategy) geführt.insglück Gesellschaft für Markeninszenierung mbH steht seit 2001 für hohe Inszenierungskompetenz: live, digital und im Raum. Mit ihrer ausgezeichneten Kreation und professionellen Umsetzung physischer, hybrider und virtueller Events sowie begleitender Digital Brand Experience-Strategien schafft insglück täglich Glücksmomente, um Marken mit Menschen nachhaltig zu verbinden. insglück zählt seit Jahren zu den kreativsten Eventagenturen Deutschlands und ist an den Standorten Berlin, Köln und Hamburg vertreten.Pressekontakt:Pressekontakt:Frau Urte Peter, Telefon: 0049 (0)30 4000 68 80, E-Mail: u.peter@insglueck.deOriginal-Content von: insglück Gesellschaft für Markeninszenierung mbH, übermittelt durch news aktuell