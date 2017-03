Der mit insgesamt 5 Millionen US-Dollar dotierte Global-Venture-Wettbwerb von Connecticut ist ab sofort offen für Bewerbungen von im Aufbau befindlichen Unternehmen

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

VentureClash 2017 möchte vor allem Unternehmen aus den BereichenInternet der Dinge, Digitale Gesundheitsdienste, FinTech undInsureTech anlockenRocky Hill, Connecticut (ots/PRNewswire) - Connecticut Innovations(http://ctinnovations.com/) (CI), der führender Geldgeber undzuverlässiger Unterstützer für innovative und aufstrebendeUnternehmen in Connecticut, gab heute den Beginn des Zeitraums fürdie erste Bewerbungsrunde für den VentureClash(http://www.ventureclash.com/) bekannt. VentureClash ist ein vonConnecticut ausgerichteter, weltweiter Investitionswettbewerb, beidem Investitionen in Höhe von insgesamt 5 Millionen US-Dollarvergeben werden und der sich an Technologieunternehmen in derAnfangsphase aus den Bereichen Digitale Gesundheitsdienste,Finanztechnologie, Internet der Dinge (IoT) sowieVersicherungstechnologie richtet."In diesem Jahr haben wir zwei Branchen, die rasch wachsen und dieüber Kunden, Investoren und Infrastruktur in Connecticut verfügen,hinzugenommen, womit wir diesen Unternehmen dabei helfen wollen,voran zukommen", sagte Matt McCooe, CEO von Connecticut Innovations."Wir veranstalten den VentureClash mittlerweile im zweiten Jahr undwerden neu aufgenommene Partner aufbieten, die unseren Unternehmenwertvolle Einblicke vermitteln und tolle Geschäftschancen aufzeigenkönnen."PreiseDer erste Preis für den Wettbewerb wird aus einer Investition inHöhe von 1,5 Millionen US-Dollar bestehen. Es wird zweizweitplatzierte Gewinner geben, die jeweils Investitionen in Höhe von1 Million US-Dollar erhalten, sowie bis zu drei weitereHauptgewinner, die jeweils in den Genuss einer Investition in Höhevon 500.000 US-Dollar kommen sollen.BewerbungDie erste Bewerbungsrunde für den VentureClash-Wettbewerb startetam 1. März 2017. Unternehmen können bis zum 9. Juni 2017 ihreBewerbung für den ersten Durchlauf einreichen. Nach zweiAuswahlrunden werden am Freitag, den 20. Oktober 2017 rund 10Unternehmen an die Yale University eingeladen, um dort persönlich umdie Investitionspreise gegeneinander anzutreten. Dabei wird eineunabhängige Jury bei der Auswahl der Gewinnerunternehmen desVentureClash 2017 helfen.TeilnahmebedingungenUm sich für eine Teilnahme bewerben zu können, muss einUnternehmen:- Mindestens seit 12 Monaten auf dem Markt sein- Zahlende Kunden haben bzw. Kunden, die aktiv das Produkt desBewerbers ausprobieren- Bereit sein, sich in Connecticut anzusiedeln, was gleichermaßen fürinländische und ausländische Bewerber gilt- Seinen Schwerpunkt im Bereich Digitale Gesundheitsdienste,Finanztechnologie (FinTech), Versicherungstechnologie (InsureTech)oder Internet der Dinge (IoT) habenWeitere Informationen zu Qualifikationen, Anforderungen,Richtlinien und zur Bewerbung erhalten Sie unterwww.ventureclash.com.Über VentureClashVentureClash ist ein von Connecticut ausgerichteter, weltweiterInvestitionswettbewerb, der sich speziell an Unternehmen in derAnfangsphase richtet und von Connecticut Innovations organisiertwird. Über den Wettbewerb werden Erfolg versprechende Unternehmen inden Bereichen Digitale Gesundheitsdienste, Internet der Dinge (IoT)sowie Versicherungs- und Finanztechnologie ermittelt, diegegeneinander antreten, um sich Investition aus einem mit 5 MillionenUS-Dollar gefüllten Preistopf zu sichern. Weitere Informationenerhalten Sie unter www.ventureclash.com.Über Connecticut InnovationsConnecticut Innovations (CI) fungiert als führender Geldgeber undbietet fortlaufende Unterstützung für innovative und aufstrebendeUnternehmen in Connecticut. CI stellt Risikokapital und strategischeUnterstützung für Technologieunternehmen, die sich in der Aufbauphasebefinden, bereit, bietet finanzielle Hilfen für Innovationen undZusammenarbeit und stellt Verbindungen zu seinem etablierten Netzwerkaus Partnern und Fachleuten her. Weitere Informationen erhalten Sieunter www.ctinnovations.com.Pressekontakt:Lauren CarmodyDirector of Public RelationsTelefon: (860) 258-7829E-Mail: lauren.carmody@ctinnovations.comLogo - http://mma.prnewswire.com/media/431663/VentureClash_Logo.jpgOriginal-Content von: Connecticut Innovations, übermittelt durch news aktuell