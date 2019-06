Ab ins kühle Nass - Aber wie sauber sind eigentlich Deutschlands Badegewässer? (AUDIO)

Dessau-Roßlau (ots) -Anmoderationsvorschlag: Wer an heißen Tagen dringend eineAbkühlung braucht oder einfach mal eine Runde schwimmen gehen will,kann das entweder im städtischen Freibad machen oder in den offiziellausgewiesenen Badegewässern. Rund 2.300 gibt´s davon hierzulande,dazu zählen Seen, Flüsse sowie die Küsten von Nord- und Ostsee.Welche davon eine gute Wasserqualität haben und wo Sie lieber nichtins kühle Nass springen sollten, hat die EU heute (am 06. Juni)veröffentlicht. Mehr dazu verrät Ihnen Dr. Regine Szewzyk vomUmweltbundesamt (UBA), hallo.Begrüßung: "Guten Tag!"1. Frau Dr. Szewzyk, die EU-Kommission hat jetzt ihren aktuellenBericht zur Wasserqualität der Badegewässer veröffentlicht. Wieschneiden die deutschen denn da so ab?O-Ton 1 (Dr. Regine Szewzyk, 23 Sek.): "Die deutschen Badegewässerschneiden sehr gut ab. 98 Prozent erfüllen die Vorgaben derEU-Badegewässerrichtlinie und fast 93 Prozent haben sogar dieBestnote 'Ausgezeichnet' erhalten. Nur sechs Badegewässer wurden mit'Mangelhaft' beurteilt, das heißt, sie sind zum Baden nicht geeignet.Mit diesem Ergebnis steht Deutschland an siebter Stelle im Vergleichmit den EU-Mitgliedstaaten."2. Was sind das denn für Verschmutzungen, die zu diesem"Mangelhaft" geführt haben?O-Ton 2 (Dr. Regine Szewzyk, 31 Sek.): "Verschmutzungen inBadegewässern haben hauptsächlich zwei Quellen. Zum einen kommen dieaus der Siedlungsentwässerung, zum Beispiel durch Einleiten vonungeklärtem Abwasser oder Mischwasserüberläufen. Zum anderen kommensie auch durch Abschwemmungen aus landwirtschaftlichen Flächen beiRegenfällen. Wenn vorher zum Beispiel Gülle ausgebracht worden ist.Und mit diesen Verschmutzungen kommen dann auch Krankheitserreger insBadegewässer, die bei den Badenden unter anderemDurchfallerkrankungen auslösen können."3. Wie zufriedenstellend ist die Wasserqualität im Vergleich zuder von beispielsweise Mitte der 1990er Jahre?O-Ton 3 (Dr. Regine Szewzyk, 20 Sek.): "Seit Einführung derregelmäßigen Überwachung im Jahr 1976 hat sich die Qualität derBadegewässer sehr stark verbessert. So gab es in den 90er-Jahren noch10 bis 15 Prozent und jetzt in der Badesaison 2018 nur noch 0,3Prozent mangelhafte Badegewässer, also eine sehr gute Entwicklung."4. Wer genau kontrolliert die Wasserqualität und wie vieleWasserproben wurden für den aktuellen Bericht eigentlich entnommen?O-Ton 4 (Dr. Regine Szewzyk, 30 Sek.): "Die Überwachung derBadegewässer ist Ländersache. Die Länderbehörden haben in derBadesaison 2018 über 13.000 Wasserproben genommen und untersucht, undzwar auf zwei Darmbakterien. Und wenn die in erhöhten Konzentrationenvorkommen, heißt das, dass Fäkalien ins Wasser gelangt sind. Aus denMessergebnissen wird dann die Qualität der Badegewässer berechnet unddie Ergebnisse können auf der Internetseite des Umweltbundesamtes fürjedes Badegewässer abgerufen werden."5. Wie kann man als Laie vor Ort erkennen, dass mit derWasserqualität eventuell was nicht stimmt?O-Ton 5 (Dr. Regine Szewzyk, 14 Sek.): "Eine fäkale Verunreinigungkann man als Laie leider nicht erkennen am Badegewässer. Da hilft nurder Blick ins Internet, bevor man baden geht, da kann man sich danninformieren über die Qualität des Badegewässers, in dem man badenmöchte."6. Und wie sieht das mit Blaualgen aus? Mit denen gab es ja imvergangenen Jahr in Deutschland auch immer wieder Probleme...O-Ton 6 (Dr. Regine Szewzyk, 22 Sek.): "Na, Probleme mitCyanobakterien, oder umgangssprachlich auch Blaualgen genannt, könnendie Badenden tatsächlich selbst erkennen, weil diese eben zu einerblau-grünen Farbe des Wassers führen. Und da gibt es einen schönenTipp: Wenn man bis zu den Knien im Wasser steht und seine Zehen nichtmehr sieht, dann sind zu viele Cyanobakterien im Wasser und mansollte nicht mehr baden gehen."Dr. Regine Szewzyk über die Wasserqualität der Badegewässer inDeutschland und in der EU. Danke Ihnen für das Gespräch!Verabschiedung: "Gerne - und einen schönen Sommer!"Abmoderationsvorschlag: Mehr Infos zum Thema sowie die aktuellenDaten der deutschen Badegewässer finden Sie unterwww.umweltbundesamt.de/wasserqualitaet-in-badegewaessern.Pressekontakt:Felix PoetschkePressesprecherReferat "Presse- undÖffentlichkeitsarbeit, Internet"UmweltbundesamtWörlitzer Platz 106844 Dessau-RoßlauTelefon: +49 (0)340 2103 2675felix.poetschke@uba.deOriginal-Content von: UBA - Umweltbundesamt, übermittelt durch news aktuell