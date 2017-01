Ab ins Bett! - Unausgeschlafene sind anfälliger für Erkältungen

Baierbrunn (ots) - In den Wintermonaten darf es etwas mehr Schlafsein - dem Immunsystem zuliebe. Dr. Gerdo Achtelik, Apothekenleiteraus Essen, rät im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau", in derErkältungszeit Stress möglichst zu reduzieren und mehr als sonst zuschlafen. Denn Unausgeschlafene sind anfälliger für Erkältungen.Menschen, die pro Nacht nur sechs Stunden oder weniger schlafen,erwische es viermal öfter als Langschläfer, so US-Forscher in derFachzeitschrift "Sleep". Stress, Alkohol und Zigaretten schwächen dasImmunsystem zusätzlich. Wichtig ist zudem viel frische Luft. Auch wersich überwiegend in beheizten Räumen aufhält, ist für Erkältungenbesonders anfällig. Denn Heizungsluft trocknet die Schleimhäute derAtemwege aus, wodurch die Erreger ein noch leichteres Spiel haben."Bewegung an der frischen Luft fördert die Durchblutung und machtgute Laune", betont Achtelik. Beheizte Räume sollten regelmäßiggelüftet werden. Darüber hinaus profitiert das Immunsystem von einerausgewogenen Ernährung. Achtelik empfiehlt reichlich Obst, Gemüse,Vollkornprodukte und regelmäßig Fisch.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 1/2017 B liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell