Ab ins Ausland? Von diesen Destinationen träumen die Deutschen

Berlin (ots) - Obwohl das Auswärtige Amt zum 15. Juni die weltweite Reisewarnung für die meisten europäischen Länderaufgehoben hat , so ist es doch relativ klar, dass der Sommerurlaub für die meisten dieses Jahr größtenteils in Deutschland stattfinden wird und Fernreisen vorerst unmöglich sind.Das heißt aber noch lange nicht, dass die reisefreudigen Deutschen nicht doch schon von Urlaubsreisen in fernere Länder träumen.Führendes Online-Reiseportal Expedia und FeWo-direkt®, seit mehr als 20 Jahren ein Experte für Familienurlaub im Ferienhaus, haben die Nachfrage für den Herbst und Winter ausgewertet, um die Destinationen zu finden, mit denen die Bundesbürger im zweiten Halbjahr liebäugeln.Laut Nachfragedaten* des Online-Reisebüro Expedia sehnen sich die Deutschen im Herbst vor allem nach Sonne. Neben Mallorca stehen auch Italien, Santorini und Portugal auf der Top 6-Wunschliste der Expedia-Urlauber.- Mallorca - Ostseeküste - Italien - Santorini - Brandenburg - Portugal"Unsere Daten zeigen, dass Reisende zum Herbst hin langsam wieder etwas mutiger werden und Reisen ins nähere Ausland in Erwägung ziehen. Auch Reisen in Metropolen wie Paris, London und Rom scheinen eine Vielzahl der Deutschen vorerst noch nicht ausgeschlossen zu haben", so eine Expedia-Sprecherin.Als Unterkunftsform derzeit besonders beliebt sind Ferienunterkünfte. Vor allem Familien mit Kindern entscheiden sich immer häufiger für das Zuhause auf Zeit, denn kaum eine andere Unterkunft bietet so viel Platz, Flexibilität und Privatsphäre wie Ferienhäuser und -wohnungen.Laut Nachfragedaten** von FeWo-direkt kommt für Ferienhausurlauber im Herbst nur ein Ziel außerhalb Deutschlands infrage. Nach einem Sommer in Backstein, Klinker, Fachwerk und Reet an Nord- und Ostsee, sehnen sich die Deutschen nach den weiß getünchten Fassaden und roten Ziegeldächern einer typischen Mallorca-Finca: Die Balearen haben im Oktober alle deutschen Reiseziele überholt und stehen ganz oben auf der Wunschliste der FeWo-direkt-Urlauber.- Balearen, Spanien - Landkreis Aurich, Deutschland - Landkreis Cuxhaven, Deutschland - Landkreis Dithmarschen, Deutschland - Landkreis Friesland & Wilhelmshaven, Deutschland - Landkreis Leer (Ostfriesland), DeutschlandGegen Ende des Jahres tauchen sowohl bei FeWo-direkt als auch bei Expedia wieder die ersten "Exoten" in den Top 20 der Suchanfragen auf.Während bei Ferienunterkunftsliebhabern vor allem Fort Myers und Cape Coral in Florida wieder hoch im Kurs stehen, träumen Expedia-Urlauber vorzugsweise von Dubai, New York City, den Malediven und Thailand.Da Auslandsreisen weiterhin mit viel Unsicherheit verbunden sind, empfiehlt Expedia bei Flügen und Unterkünften nach flexiblen Tarifen zu suchen und entsprechend zu buchen. Bei Expedia können Urlauber das ganz einfach mit dem "kostenlos Stornieren"-Filter tun. Darüber hinaus sollten Reisende vor der Urlaubsbuchung auch sämtliche Reise- und Gesundheitsempfehlungen im Hinblick auf das entsprechende Reiseziel prüfen.Ferienhausurlauber sollten vor der Buchung unbedingt die Stornierungsbedingungen überprüfen und sich über Stornierungsfristen informieren. Manche Ferienunterkünfte können noch 14 Tage vor Beginn des Aufenthalts kostenlos storniert werden. Viele Vermieter machen mittlerweile in der Objektbeschreibung auf FeWo-direkt auch Angaben zur Reinigung der Ferienunterkunft zwischen zwei Aufenthalten.* Die Angaben basieren auf den Suchanfragen auf Expedia.de im Zeitraum von 1. April 2020 bis 30. May 2020 für Aufenthalte im September, Oktober, November und Dezember 2020.** Die Angaben basieren auf den Suchanfragen auf FeWo-direkt im Zeitraum von 1. April 2020 bis 14. Juni 2020 für Aufenthalte im Oktober und Dezember 2020.Über Expedia:Hunderttausende Übernachtungsmöglichkeiten, über 500 Fluggesellschaften sowie eine breite Auswahl an Mietwagen und Aktivitäten machen Expedia zu einem der weltweit führenden Online-Reiseportale.Expedia wird von der Expedia Group betrieben. Unternehmensinformationen unter: http://www.expediagroup.com . Alle Warenzeichen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. © 2020 Expedia, Inc. Alle Rechte vorbehalten. CST: 2029030-50Über FeWo-direkt:Die Webseite http://www.fewo-direkt.de wird betrieben von der HomeAway UK Limited, Portland House, 25th Floor, Bressenden Place, London, SW1E 5BH, UK. FeWo-direkt, eine Vrbo-Marke und Teil der Expedia Gruppe, ist seit mehr als 20 Jahren Experte für Familienurlaub im Ferienhaus. Im HomeAway-Netzwerk stehen mehr als zwei Millionen einzigartige Unterkünfte zur Auswahl. Weitere Infos unter http://www.fewo-direkt.de .© 2020 FeWo-direkt, ein Unternehmen der Expedia Group. Alle Rechte vorbehalten. Allgemeine Geschäftsbedingungen (https://www.fewo-direkt.de/info/legal/agb-urlauber/) · Datenschutzregelung (https://www.fewo-direkt.de/info/legal/datenschutz/)Pressekontakt:Svetlana Hirth, Expedia, Tel.: +44 (0) 7770 408 524, E-Mail: shirth@expedia.comSusanne Dopp, Vrbo, Tel.: +49 (0) 69 34872 3536, E-Mail: sdopp@vrbo.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/130082/4631764OTS: Expedia GroupOriginal-Content von: Expedia Group, übermittelt durch news aktuell