innogy präsentiert Alternative zum Öl / Ausflugsschiff MS innogy als erstes Klima-Projekt erfolgreich gestartet (FOTO)

Essen (ots) -Die Energiewende nimmt Fahrt auf - jetzt auch auf dem Wasser. InAnwesenheit von Peter Terium, Vorstandsvorsitzender der innogy SE,und Thomas Kufen, Oberbürgermeister der Stadt Essen, wurde heute ineiner feierlichen Zeremonie am Essener Baldeneysee die MS innogygetauft und in den regulären Fahrgastbetrieb übergeben. DasAusflugsschiff ist das erste Schiff in Deutschland, das mit einerumweltfreundlichen Methanol-Brennstoffzelle angetrieben wird. Dienötige Energie für den gesamten Betrieb stammt ausschließlich ausregenerativen Quellen. Belastung für das Klima: Null. Mit demweltweit einzigartigen Projekt stellt innogy im Rahmen der "GrüneHauptstadt Europas - Essen 2017" erstmals die gesamteWertschöpfungskette dar: von der Produktion des klimaneutralenTreibstoffs mithilfe erneuerbarer Energien bis zur Anwendung in einerBrennstoffzelle in einem Schiff.Peter Terium, Vorstandsvorsitzender der innogy SE: "Mit der MSinnogy machen wir die Energiewende für die Menschen vor Ort erlebbar.Wir holen die Hightech-Forschung aus dem Labor und zeigen ganzpraktisch, wie die saubere Energiezukunft ohne Öl aussehen kann:leise, saubere Antriebe, die das Klima schonen. Die neue MS innogyist Energiewende zum Anfassen. Sie ist aber auch der Beweis, dass wirals innogy die richtige Strategie haben, um möglichst schnell eineAlternative zum Öl zu finden: indem wir mit erneuerbaren Energiengrüne Treibstoffe wie Methanol produzieren und damit klimafreundlichSchiffe, Flugzeuge und Schwertransporte antreiben."Thomas Kufen, Oberbürgermeister der Stadt Essen: "Es kommt sichernicht alle Tage vor, dass wir ein neues Fahrgastschiff auf unseremBaldeneysee taufen können. Schon allein das ist ein ganz besondererMoment. Wenn dieses Schiff außerdem noch mit einer europaweiteinzigartigen Technologie angetrieben wird, dann können wir von einemhistorischen Moment für unsere Stadt sprechen. Dass das neue Schiffder Weißen Flotte Baldeney GmbH im Grüne Hauptstadt-Jahr zum Einsatzkommt, freut mich aus mehreren Gründen: Jährlich nutzen rund 100.000Gäste das Angebot der Weißen Flotte. Die Schiffe der Weiße Flottesind damit ein touristischer Anziehungspunkt unserer Stadt, der jetztnoch attraktiver wird. Denn die künftige "MS innogy" ist das ersteFahrgastschiff Deutschlands, das mit einer hochmodernenMethanol-Brennstoffzelle als Antriebssystem fährt. Und, das Schiffist Teil des Pilotprojekts "greenfuel". Mit diesem innovativenProjekt betritt das Essener Unternehmen innogy SE europaweit Neuland:Aus Wasser, CO2 aus der Luft und grünem Strom entsteht einklimaneutraler Energieträger. Das sind beste Voraussetzungen für eineErfolgsgeschichte."Das Fahrgastschiff MS innogy wird mit Hilfe einerMethanol-Brennstoffzelle angetrieben. Energieträger ist Methanol, einflüssiger Alkohol mit sehr hoher Energiedichte. Erzeugt wird dieserdirekt am Baldeneysee im innogy Wasserkraftwerk am Stauwehr. In einerzwei mal zwei Meter großen Anlage wird Kohlendioxid aus derUmgebungsluft gefiltert und mit Hilfe von Strom und Wasser zuMethanol umgesetzt. Eine Brennstoffzelle nutzt das Methanol wiederumzur Stromerzeugung auf dem Schiff und speist einenbatteriegepufferten Elektromotor. Der Clou: Das ganze Verfahren istCO2-neutral, belastet also nicht das Klima. Im Betrieb setzt derSchiffsmotor nur so viel CO2 frei, wie zuvor für die Herstellung desMethanols aus der Luft gefiltert worden ist.Saubere Treibstoffe, die sogenannten greenfuels (fuel =Treibstoff), sind ein wesentlicher Beitrag, um die Verkehrswende zubeschleunigen: weg von klimaschädlichen Treibstoffen wie Benzin undDiesel, hin zu umweltfreundlichen Alternativen wie "grünem" Methanoloder reinen Elektromobilen. innogy treibt den Ausbau einesklimafreundlichen Verkehrssystems konsequent voran: Schon heute istdas Essener Energieunternehmen einer der führenden Lösungsanbieterfür die Elektromobilität in Deutschland und Europa. PKW lassen sichschon heute problemlos rein elektrisch fahren. In vielen Bereichender Logistik, etwa bei Schiffen, LKW und Flugzeugen kann es jedochnoch relativ lange dauern, bis sich auch diese rein elektrischbetreiben lassen. Hier kann die von innogy präsentiertegreenfuel-Lösung schon heute eine Übergangslösung sein, um denAusstoß von klimaschädlichen Emissionen im Verkehrssektor rasch undeffizient zu senken.Pressekontakt:innogy SESabine JeschkeLeiterin Group Media RelationsT +49 201-12 17441M +49 162 285 0157sabine.jeschke@innogy.comOriginal-Content von: Innogy SE, übermittelt durch news aktuell