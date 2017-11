innogy elektrisiert Möbel HARDECK (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Innogy":

Dortmund (ots) -Möbelhandelskette HARDECK setzt auf Ladesäulen von innogy - Kundenmit E-Auto laden kostenlosMöbel HARDECK, eines der umsatzstärksten deutschen Möbelhäuser,rüstet seine Filialen mit Ladesäulen aus. Kunden, die mit demElektroauto bei einem der Einrichtungshäuser einkaufen, können dortkostenlos ihr Auto nachladen. In den "Tank" kommt ausschließlichemissionsfreier Ökostrom aus erneuerbaren Energien. innogy liefert,installiert und betreibt die Ladeinfrastruktur für dasFamilienunternehmen mit Stammsitz in Bochum.Drei 22-kW-Ladesäulen sind bereits vor der Hildener Filiale inBetrieb. Sechs Elektroautos können dort parallel ihren Akkuauffüllen. Insgesamt sind zehn Ladesäulen für die Filialen desinhabergeführten Möbelhauses geplant. Eigentümer Dirk Hardeck sagt:"Das Engagement für Umwelt und Klima ist Teil unsererUnternehmenspolitik. Wir möchten auch unsere Kunden daran teilhabenlassen. Deshalb liegt uns die Förderung der Elektromobilität amHerzen.""Ein Elektrofahrzeug sollte immer dann laden können, wenn esohnehin parkt. Das Engagement von HARDECK ist vorbildlich", erklärtStefan von Dobschütz, Geschäftsbereichsleiter Elektromobilität beiinnogy. "Wir brauchen ein flächendeckendes Ladenetz, um mehrElektroautos auf die deutschen Straßen zu bringen. Das BeispielHARDECK zeigt deutlich, wie Unternehmen diesen Ausbau fördern undihren Kunden dabei einen attraktiven Mehrwert bieten." DasFamilienunternehmen finanziert die Ladeinfrastruktur komplett auseigenen Mitteln, ohne dafür das Förderprogramm der Bundesregierung inAnspruch zu nehmen.Der Zahl der Elektrofahrzeuge sollte eine entsprechend hohe Zahlan Ladepunkten gegenüber stehen. Daher ist innogy in den vergangenenJahren beim Ausbau der Ladeinfrastruktur in Vorleistung gegangen undist heute einer der größten Betreiber von Ladepunkten in Europa. InDeutschland haben sich bereits 160 Stadtwerkepartner an das große,zusammenhängende Ladenetzwerk angeschlossen. innogy ist außerdem amAufbau eines Schnellladenetzes an den deutschen Autobahnen beteiligt.In der neuen Online-Community von innogy für Elektromobilitätfinden Interessierte Tipps und Praxiswissen über E-Autos undLadestationen. Experten und Kunden helfen anderen Kunden unterinnogy.com/emobility-community.Über die innogy SEDie innogy SE ist ein führendes deutsches Energieunternehmen miteinem Umsatz von rund 44 Milliarden Euro (2016), mehr als 40.000Mitarbeitern und Aktivitäten in 16 europäischen Ländern. Mit ihrendrei Geschäftsfeldern Netz & Infrastruktur, Vertrieb und ErneuerbareEnergien adressiert die innogy SE die Anforderungen einer modernendekarbonisierten, dezentralen und digitalen Energiewelt. Im Zentrumder Aktivitäten von innogy stehen unsere 23 Millionen Kunden. Diesenwollen wir innovative und nachhaltige Produkte und Dienstleistungenanbieten, mit denen sie Energie effizienter nutzen und ihreLebensqualität steigern können. Die wichtigsten Märkte sindDeutschland, Großbritannien, die Niederlande und Belgien sowie einigeLänder in Mittelost- und Südosteuropa, insbesondere Tschechien,Ungarn und Polen. Bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energienist innogy mit einer Kapazität von insgesamt 3,7 Gigawatt auchaußerhalb dieser Regionen aktiv, z. B. in Spanien, Italien und derMENA-Region (Middle East, North Africa). Als Innovationsführer beiZukunftsthemen wie eMobility sind wir an den internationalen Hotspotsder Technologiebranche wie im Silicon Valley, in Tel Aviv, Londonoder Berlin vertreten. Wir verbinden das breite Know-how unsererEnergietechniker und Ingenieure mit digitalen Technologiepartnern -vom Start-up bis zum Großkonzern. Mit geplanten Investitionen von 6,5bis 7,0 Milliarden Euro im Zeitraum von 2017 bis 2019 bauen wir denEnergiemarkt der Zukunft und treiben die Energiewende voran.innogy ist bunt, flexibel, voller Energie - let's innogize!Weitere Informationen unter www.innogy.com