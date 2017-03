innogy SmartHome-App integriert Solar-Technik von SMA (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Innogy":

Dortmund (ots) -Intelligentes Energiemanagement für Solaranlagen mitSMA-Wechselrichter - Jetzt neu: innogy SmartHome-App bindetSMA-Systeme ein - Elektrische Geräte einschalten, wenn die SonnescheintPhotovoltaik-Wechselrichter des hessischen Weltmarktführers SMASolar Technology können ab sofort direkt in die Haussteuerung innogySmartHome eingebunden werden. Mit dem intelligenten Energiemanagementnutzen Besitzer von Photovoltaik-Anlagen mehr Sonnenstrom ganzeinfach selbst. Voraussetzung für die Einbindung der Geräte ist, dasssie über die Schnittstelle "Speedwire" verfügen. Neben denWechselrichtern lassen sich nun auch SMA Sunny Island-basierteBatteriespeicher wie der Mercedes-Benz Energiespeicher HOME in dieApp integrieren.SMA ist eines der bekanntesten Unternehmen auf dem Gebiet derSolartechnologie. Viele der heute installierten Photovoltaik-Anlagenauf deutschen Hausdächern sind mit den weltweit gefragtenWechselrichtern und Batterie-Wechselrichtern ausgestattet. Damitdiese Anlagen wirtschaftlicher betrieben werden können, hat innogydie intelligente Haussteuerung jetzt auf die Technik von SMAabgestimmt.Denn wer mehr Sonnenstrom vom eigenen Dach selbst im Haus nutzt,kann seine Stromrechnung erheblich reduzieren. Um dies zu erreichen,wird die kostenlose Solarenergie dann verbraucht, wenn gerade vielanfällt: Durch intelligentes Energiemanagement lassen sichbeispielsweise die Spül- oder die Waschmaschine, der Trockner unddie Teichpumpe automatisch einschalten, wenn die Sonne scheint.Darüber hinaus werden von innogy SmartHome alle Daten über Erzeugungund Verbrauch auf dem Smartphone angezeigt. Und man kann auch vonunterwegs per App jederzeit eingreifen, um die vernetzten Geräte imHaus zu steuern.Batteriespeicher sind ein wesentlicher Baustein, um Solarstromeffizient nutzen zu können. Sie speichern ihn für die Zeiten, wenndie Sonne nicht scheint - am Abend oder während der Nacht. Deshalbinstalliert innogy eigene Solaranlagen stets Speicher-ready. Bei denMercedes-Benz- und Storage flex-Batteriespeichern ist sogar innogySmartHome bereits eingeschlossen. So lassen sich rund 70 Prozent desSonnenstroms vom eigenen Dach selbst nutzen, was die Stromrechnungsignifikant mindert. Eine Besonderheit ist dabei die Verknüpfung vonSonnenstrom und Mobilität: Über die innogy Lade-Box lädt dieHaussteuerung das Elektroauto immer dann, wenn es gerade zu Hauseparkt und viel Solarstrom auf dem Dach erzeugt wird oder imBatteriespeicher vorhanden ist.Über die innogy SEDie innogy SE ist das führende deutsche Energieunternehmen miteinem Umsatz von rund 44 Milliarden Euro (2016), mehr als 40.000Mitarbeitern und Aktivitäten in 16 europäischen Ländern. Mit ihrendrei Geschäftsfeldern Netz & Infrastruktur, Vertrieb und ErneuerbareEnergien adressiert die innogy SE die Anforderungen einer modernendekarbonisierten, dezentralen und digitalen Energiewelt. Im Zentrumder Aktivitäten von innogy stehen unsere 23 Millionen Kunden. Diesenwollen wir innovative und nachhaltige Produkte und Dienstleistungenanbieten, mit denen sie Energie effizienter nutzen und ihreLebensqualität steigern können. Die wichtigsten Märkte sindDeutschland, Großbritannien, die Niederlande und Belgien sowie einigeLänder in Mittelost- und Südosteuropa, insbesondere Tschechien,Ungarn und Polen. Bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energienist innogy mit einer Kapazität von insgesamt 3,7 Gigawatt auchaußerhalb dieser Regionen aktiv, z. B. in Spanien, Italien und derMENA-Region (Middle East, North Africa). Als Innovationsführer beiZukunftsthemen wie eMobility sind wir an den internationalen Hotspotsder Technologiebranche wie im Silicon Valley, in Tel Aviv, Londonoder Berlin vertreten. Wir verbinden das breite Know-how unsererEnergietechniker und Ingenieure mit digitalen Technologiepartnern -vom Start-up bis zum Großkonzern. Mit geplanten Investitionen von 6,5bis 7,0 Milliarden Euro im Zeitraum von 2017 bis 2019 bauen wir denEnergiemarkt der Zukunft und treiben die Energiewende voran.innogy ist am 1. April 2016 operativ an den Start gegangen. DasUnternehmen ist aus der Reorganisation des RWE-Konzernshervorgegangen. Mit dem Börsengang im Oktober 2016 wurde die innogySE das wertvollste Energieunternehmen Deutschlands.innogy ist bunt, flexibel, voller Energie - let's innogize!Vertrieb Wir versorgen derzeit rund 16 Millionen Stromkunden und 7Millionen Gaskunden in elf europäischen Märkten zuverlässig und zufairen Preisen mit Energie. innogy und auch die Onlinetochter eprimolanden bei Kundenbefragungen durch unabhängigeMarktforschungsinstitute regelmäßig auf den vordersten Plätzen.Gemessen am Absatz bzw. an der Anzahl der Kunden gehören wir aktuellin Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien, Tschechien, Ungarnund der Slowakei zu den größten Anbietern von Strom und Gas. Auch invielen Märkten Mittelost- und Südosteuropas haben wir gegenwärtigführende Positionen im Strom- und/oder Gasvertrieb. Mit dem Wandelder Energiemärkte verändert sich auch das Verhalten unserer Kunden:Immer mehr Haushalte verbrauchen nicht nur Strom, sondern erzeugenund speichern ihn selbst. Gleichzeitig erwarten sie Produkte, die aufihren individuellen Bedarf zugeschnitten sind. Deshalb konzentrierenwir uns verstärkt auf die Weiterentwicklung dezentraler undintelligenter Energielösungen wie etwa unsere innovativeProduktfamilie "SmartHome".Weitere Informationen unter www.innogy.comÜber SMADie SMA Gruppe ist mit einem voraussichtlichen Umsatz von rundeiner Milliarde Euro im Jahr 2016 Weltmarktführer beiPhotovoltaik-Wechselrichtern, einer zentralen Komponente jederSolarstromanlage, und bietet innovative Schlüsseltechnologien fürkünftige Energieversorgungsstrukturen an. Sie hat ihren Hauptsitz inNiestetal bei Kassel und ist in 20 Ländern vertreten. DieUnternehmensgruppe beschäftigt weltweit mehr als 3.000 Mitarbeiter.SMA verfügt über eine breite Produktpalette, die weltweit denpassenden Wechselrichter für alle Modultypen und Leistungsgrößenbietet: für kleine Hausdachanlagen, große Solarparks, netzgekoppelteAnlagen sowie Insel- und Hybridsysteme. Darüber hinaus bietet SMASystemtechnik für unterschiedliche Batterietechnologien undLeistungsgrößen an und kooperiert mit namhaften Batterieherstellernsowie Unternehmen der Automobilindustrie. Die Technologie von SMA istdurch rund 900 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt.Das Angebot wird durch umfangreiche Serviceleistungen und dieoperative Betriebsführung von solaren Großkraftwerken abgerundet. 