innogy: Markteintritt in Irland / innogy startet Bau des Onshore-Windparks Dromadda Beg / Einstieg in neue Märkte vergrößert Portfolio

Essen (ots) - innogy setzt ihre Expansionsstrategie imUnternehmensbereich Erneuerbare Energien konsequent um: Mit derÜbernahme des 10,2-Megawatt-Windprojektes Dromadda Beg hat sich dasUnternehmen sein erstes Onshore-Projekt in Irland gesichert. Die dreiWindenergieanlagen wurden 2014 genehmigt und sollen in der GrafschaftKerry im Südwesten der Republik Irland errichtet werden. Mit dem Bauder 144,5 Meter hohen Anlagen soll im September 2017 begonnen werden.Die Inbetriebnahme ist für die zweite Jahreshälfte 2018 geplant. Mitder Gründung der Tochtergesellschaft Innogy Renewables Ireland Ltdhatte innogy bereits im September 2016 eine wichtige strategischeEntscheidung für den Eintritt in den irischen Windmarkt und denAusbau der Aktivitäten im Bereich Erneuerbare Energien getroffen. InGroßbritannien gehört innogy bereits zu den namhaften Betreibern vonWindenergieanlagen. Irland ist ein logischer Schritt vorwärts.Peter Terium, Vorstandsvorsitzender der innogy SE, erklärt: "Beiunserem Börsengang im vergangenen Jahr haben wir angekündigt, unserErzeugungsportfolio auf Basis erneuerbarer Energien durch denEinstieg in neue Märkte zu erweitern. Unseren Worten lassen wir nunkonkrete Taten folgen. Mit dem Projekt Dromadda Beg gehen wir einenersten Schritt zur Erschließung des viel versprechenden irischenOnshore-Windmarkts und setzen damit unsere Expansionsstrategiekonsequent um. Irland ist ein spannender Markt für uns und ich freuemich über unsere erste Projektakquisition, der weitere folgensollen."Hans Bünting, Vorstand Erneuerbare Energien der innogy SE,ergänzt: "innogy verfügt über umfangreiche Erfahrung in derEntwicklung, dem Bau und dem Betrieb von regenerativen Anlagen -allein und zusammen mit Projektpartnern. Unsere Aktivitäten inIrland wollen wir sowohl durch den Erwerb von bestehendenOnshore-Windprojekten als auch durch die Entwicklung neuer Projektevorantreiben. "Neben Irland plant innogy, weitere Märkte für die Stromerzeugungaus erneuerbaren Energien zu erschließen, allen voran Nordamerika.Neben Onshore- und Offshore-Wind liegt der technologische Fokushierbei auf Solar. In den Jahren 2017 bis 2019 beabsichtigt innogy,1,5 bis 1,7 Milliarden Euro in das Wachstum ihrer Aktivitäten miterneuerbaren Energien zu investieren.Windmarkt IrlandIrland hat sich im Rahmen der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie derEuropäischen Union bis 2020 das Ziel gesetzt, 40 Prozent desStrombedarfs aus Erneuerbaren Energien zu decken. Dieses Ziel kannmit Onshore-Wind erreicht werden. Im vergangenen Jahr hat Windenergiemit einer installierten Kapazität von 3.000 Megawatt zu 22 Prozentzur irischen Gesamtstromerzeugung beigetragen. Die Einspeisevergütungfür Onshore-Windenergieanlagen erfolgt in Irland in der Regel überden so genannten 'Feed in Tariff, der einen Mindestpreis für jedeEinspeisung in das öffentliche Netz festlegt.Über die innogy SEDie innogy SE ist das führende deutsche Energieunternehmen miteinem Umsatz von rund 44 Milliarden Euro (2016), mehr als 40.000Mitarbeitern und Aktivitäten in 16 europäischen Ländern. Mit ihrendrei Geschäftsfeldern Netz & Infrastruktur, Vertrieb und ErneuerbareEnergien adressiert die innogy SE die Anforderungen einer modernendekarbonisierten, dezentralen und digitalen Energiewelt. Im Zentrumder Aktivitäten von innogy stehen unsere 23 Millionen Kunden. Diesenwollen wir innovative und nachhaltige Produkte und Dienstleistungenanbieten, mit denen sie Energie effizienter nutzen und ihreLebensqualität steigern können. Die wichtigsten Märkte sindDeutschland, Großbritannien, die Niederlande und Belgien sowie einigeLänder in Mittelost- und Südosteuropa, insbesondere Tschechien,Ungarn und Polen. Bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energienist innogy mit einer Kapazität von insgesamt 3,7 Gigawatt auchaußerhalb dieser Regionen aktiv, z. B. in Spanien, Italien und derMENA-Region (Middle East, North Africa). Als Innovationsführer beiZukunftsthemen wie eMobility sind wir an den internationalen Hotspotsder Technologiebranche wie im Silicon Valley, in Tel Aviv, Londonoder Berlin vertreten. Wir verbinden das breite Know-how unsererEnergietechniker und Ingenieure mit digitalen Technologiepartnern -vom Start-up bis zum Großkonzern. Mit geplanten Investitionen von 6,5bis 7,0 Milliarden Euro im Zeitraum von 2017 bis 2019 bauen wir denEnergiemarkt der Zukunft und treiben die Energiewende voran.innogy ist am 1. April 2016 operativ an den Start gegangen. DasUnternehmen ist aus der Reorganisation des RWE-Konzernshervorgegangen. Mit dem Börsengang im Oktober 2016 wurde die innogySE das wertvollste Energieunternehmen Deutschlands.innogy ist bunt, flexibel, voller Energie - let's innogize!Erneuerbare Energieninnogy ist bei der Offshore-Windkraft mit einer installiertenKapazität von über 900 Megawatt und bei Onshore-Wind mit mehr als1900 Megawatt einer der großen Betreiber in Europa. Wir planen,errichten und betreiben Anlagen für die Stromerzeugung undEnergiegewinnung aus regenerativen Quellen. Unser Ziel ist der zügigeweitere Ausbau der erneuerbaren Energien, aus eigener Kraft und mitPartnern. So können wir die Energiewende gemeinsam stemmen. Besondersstark sind wir momentan in unserem Heimatmarkt Deutschland vertreten,gefolgt von Großbritannien, Spanien, den Niederlanden und Polen.Derzeit konzentrieren wir uns darauf, unsere Aktivitäten im BereichOn- und Offshore-Wind weiter auszubauen. 