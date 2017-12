innogy: Expansion in den USA!

Weitere Suchergebnisse zu "Innogy":

Liebe Leser,

kurz vor Weihnachten hatte auch innogy nochmal von sich hören lassen. Das Unternehmen ist mir wegen seines Schwerpunkts bei Erneuerbaren Energien grundsätzlich sympathisch – allerdings hat es von seiner vorigen Mutter einen recht hohen Schuldenberg mit in die „Unabhängigkeit“ übernommen, und das wiederum finde ich keineswegs erfreulich. Insofern stehe ich hier an der Seitenlinie und schaue mir die Entwicklung von dort aus an. Zuletzt kam der Aktienkurs bekanntlich deutlich unter Druck – Gewinnwarnung, Vorstandsvorsitzender nimmt den Hut, solche Sachen. Kommt selten gut an, hier auch nicht. Nun zur oben erwähnten neuen Meldung von innogy:

innogy: Übernahme in den USA angekündigt

Demnach will innogy eine „Onshore-Wind-Projektpipeline von über zwei Gigawatt“ übernehmen. Es soll um das entsprechende Geschäft von einem Unternehmen namens „Everpower Wind“ gehen, Verkäufer der Anteile ist demnach „die britische Investmentgesellschaft Terra Firma Capital Partners“. Im zweiten Quartal 2018 soll die Transaktion abgeschlossen sein – wie üblich unter dem Vorbehalt, dass die zuständigen Behörden zustimmen.

Wie ich diese Transaktion bewerte? Gar nicht: Denn „die Parteien haben vereinbart, Stillschweigen über den Kaufpreis zu wahren.“ Und ohne den Kaufpreis zu kennen ist mir eine seriöse Bewertung dieses Kaufs nicht möglich.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.