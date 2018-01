innogy: Entscheidung könnte anstehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Innogy":

Liebe Leser,

bei der innogy-Aktie ist derzeit die große Frage, ob die Bodenbildung nach dem Kurseinbruch erfolgreich war und es nun im Januar wieder aufwärts geht mit dem Kurs, Richtung Niveau vor dem Kurssturz im Bereich 39 Euro. Die Tiefstkurse von unter 32 Euro im Dezember wurden jedenfalls zuletzt nicht mehr unterschritten und am ersten Handelstag des Neuen Jahrs begann die innogy-Aktie nicht besonders schwungvoll. Was nicht ist, kann noch werden – oder droht hier im Gegenzug die Gefahr, dass die Tiefstkurse vom Dezember nochmal getestet werden? Genau das ist die Frage, auf die es vielleicht diese Woche schon eine Antwort geben wird.

innogy: Phantasie durch US-Geschäft?

Wer weiß, vielleicht beflügelt eine im vorigen Monat bekannt gegebene Entscheidung die innogy-Aktie. Denn da wurde mitgeteilt, dass innogy das „Onshore-Wind“-Entwicklungsgeschäft von EverPower übernimmt. Klare Worte fand dazu der Geschäftsführer von Innogy US Renewables, Zitat: „Mit dieser Akquisition haben wir die einzigartige Chance, ein starkes Portfolio aus mehr als 20 Projekten in sieben Staaten (Ohio, Pennsylvania, Montana, New York, Wyoming, Maryland, Maine) mit der technischen Erfahrung und finanziellen Stärke von innogy zu verbinden“ – ob diese Rechnung aufgeht, wird sich allerdings erst noch zeigen müssen!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.