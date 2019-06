innocent bringt neue Produktlinie in knalligen Farben auf den Markt / Ab sofort gibt es neue bunte Fruchtsaftmischungen namens innocent Plus - mit Trend-Zutaten und extra Vitaminen (FOTO)

München (ots) -Jeden Morgen derselbe Trott? Jetzt nicht mehr. Denn innocentbringt Abwechslung in die Kühlregale und auf die Frühstückstische desLandes. Ab sofort gibt es neue bunte Fruchtsaftmischungen namensinnocent Plus - mit Trend-Zutaten und extra Vitaminen. Und diebringen bunte Farben in den grauen Alltag. Besonders beliebt: dieblaue Sorte "Blue Break" mit Kokosnusswasser und Spirulina-Extrakt.Und es gibt noch mehr gute Nachrichten: Die innocentLimited-Winter-Edition "Clementine & Mandarine" erhellt auch nächstenWinter die dunklen Tage in Deutschland wieder mit leuchtendemSonnengelb.Was ist innocent Plus?Ab sofort bringt innocent eine ganz neue Produktlinie insKühlregal: innocent Plus. Das sind Getränke mit einer Mischung ausFruchtsäften und weiteren tollen Zutaten wie Kokosnusswasser,Goji-Beeren-Püree, Matcha- oder Ingwer-Extrakt und extra Vitaminen.innocent Plus tut dank ausgewählter Zutaten gut von innen und machtdank der auffällig bunten Farben auch gute Laune von außen. "In denLändern, in denen innocent Plus bisher eingeführt wurde, hat es dieSorte 'Blue Break' den Konsumenten besonders angetan. Denn blaueGetränke ohne künstliche Farbstoffe sind - auch in Deutschland - sehrungewöhnlich. Für unsere blaue innocent Plus-Sorte verwenden wirnatürliches Spirulina-Extrakt. Damit kann man sozusagen jeden Tagblaumachen", sagt Christina Müller, Marketing Managerin von innocentDeutschland. Wie alle Produkte von innocent enthalten auch dieGetränke der Linie innocent Plus keinen zugesetzten Zucker und keineKonservierungsstoffe. Darum stehen sie in den Supermärkten gleichneben den Smoothies und Säften im Kühlregal.In welchen Sorten gibt es innocent Plus?innocent Plus gibt es in vier bunten Sorten in 750-ml-Flaschen.Jede Sorte enthält zusätzlich zu Fruchtsaft eine besondereTrend-Zutat und extra Vitamine. Alle Sorten "innocent Plus" sind inDeutschland flächendeckend ab September 2019 in Supermärktenerhältlich. UVP: EUR 2,99Jeden Tag blaumachen: Blue Break - Schützt Deine ZellenDer Alltag kann ganz schön anstrengend sein. Kein Wunder, dass manab und zu eine Pause braucht. Mit dem innocent Plus "Blue Break"lässt es sich besonders gut blaumachen. Seine leuchtende Farbebekommt er durch die blaue Spirulina-Alge. Weitere Zutaten sind weißeGuave, Apfel, Kokosnusswasser und extra Vitamine - so schützt er dieZellen vor oxidativem Stress.Raketenstart in den Tag: Berry Set Go - Hält Dich in SchwungDie Sorte "Berry Set Go" schmeckt nach Himbeere, Kirsche, Apfelund Goji-Beeren. Ein Schuss Guarana und extra Vitamine wirkenanregend - damit kann man sich jeder Herausforderung des Alltags einbisschen leichter stellen.Gut gewappnet: Citrus Shield - Hilft Deiner AbwehrSonnenuntergänge, Tigerbabys und Feuerlilien machen denallermeisten Menschen gute Laune - denn sie alle haben etwasgemeinsam: Sie sind orange. Genau wie innocent Plus "Citrus Shield"mit Orange, Mandarine, Zitrone und Karotte und etwas nicht ganz soorangem, dafür feurigem Ingwer. Wie alle innocent Plus-Sorten enthältauch "Citrus Shield" extra Vitamine - und hilft damit denAbwehrkräften des Körpers.Lass den Kopf nicht hängen: Wonder Green - Reine KopfsacheIm Grünen kann man gut entspannen. Doch was, wenn man gerade inder asphaltierten Großstadt von einem Termin zum anderen hetzt? Derinnocent Plus "Wonder Green" ist sozusagen eine private Grünflächezum Mitnehmen - mit Äpfeln, Birnen und Gurken. Dazu noch grünenMatcha und extra Vitamine. Entspannung zum Trinken, sozusagen.Noch mehr gute Neuigkeiten: Die innocent Winter-Edition"Clementine & Mandarine" kommt zurückManche Dinge holt man nur im Winter raus: Lange Unterhosen mitSchneemann-Muster. Joghurt mit Lebkuchengeschmack. Tröten für dieOlympischen Winterspiele. Glühwein. Und die limitierte Winter-EditionClementinen- und Mandarinensaft.Er schmeckt angenehm süß und frisch.Und seine sonnengelbe Farbe bringt ein bisschen gute Laune in graueWintertage. Gemixt wird der Saft aus Clementinen und Mandarinen. Undnatürlich enthält auch er - wie alle innocent-Produkte- keinenzugesetzten Zucker, keine anderen Süßungsmittel, Konzentrate oderKonservierungsstoffe.Den Saft gibt's ab September wieder in 900-ml-Flaschen indeutschen Supermarkt-Kühlregalen.Hier finden Sie den Link zur Pressemitteilung:http://ots.de/u3vNlKPressekontakt:Christina Müllerinnocent Deutschland GmbHpresse@innocentdrinks.dewww.innocentdrinks.deOriginal-Content von: innocent GmbH, übermittelt durch news aktuell