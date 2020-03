innocent Vitamin-Drinks für Deutschland / Neue innocent Helden: Power Shots und farbenfrohe Smoothie Plus (FOTO)

München (ots) - Die innocent-Familie feiert Nachwuchs - innocent Power Shots heißen die neuen unschuldigen Helden im Kühlregal. Die beiden Geschmacksrichtungen Ingwer Kurkuma Power und Jalapeño Power sorgen für den besonderen Kick für Zwischendurch. Ebenfalls neu an Bord: die Smoothie Plus Range als kunterbunte Begleiter durch den ganzen Tag.Zum ersten Mal gibt es innocent als kompaktes Trink-Erlebnis in 100ml-Shots. Kurkuma Power und Jalapeño Power heißen die kleinen Vitamindrinks für das Immunsystem und den Geist. Bis zu elf verschiedene Zutaten stecken in den kleinen 100ml-Shots."Um das Immunsystem kümmert sich die Sorte Ingwer Kurkuma Power mit ihren Zutaten Ingwer, Kurkuma, roter Paprika, Apfel, Karotte und Vitamin D", erklärt Max Rogy, innocent Brand Manger für Deutschland, die Benefits des orangen Helden. "Dieser hilft dir, dich tipptopp zu fühlen, während Jalapeño Power mit Gurke, Kiwi, Spinat, Jalapeño und Matcha den Geist befeuert." Die innocent Power Shots enthalten geballten Geschmack mit extra Vitaminen. So kann man sich ganz einfach mit nur einem Schluck zwischendurch etwas Gutes tun. Wie alle innocent Produkte enthalten auch innocent Power Shots niemals zugesetzten Zucker oder Süßungsmittel oder andere komische Sachen.Die innocent Power Shots sind ab KW10 erhältlich. Einführungs-UVP: 2.29EURDer Ingwer Kurkuma Power Shot ist eine Quelle von Vitamin D, das zur normalen Funktion des Immunsystems beiträgt. Der Jalapeño Power Shot ist eine Quelle von Vitamin B12, das zur normalen psychischen Funktion beiträgt. Als Teil einer gesunden Lebensweise und einer abwechslungsreichen Ernährung genießen.Wir wollen immer mehr: Mehr Urlaub, mehr Zeit, mehr Gutes. Genau das hat innocent zu den neuen Smoothie Plus inspiriert. Und wie der Name schon verrät, sind innocent Smoothie Plus püriertes und gepresstes Obst und Gemüse mit mehr: mehr Vitamine, mehr Farben, mehr spannende Zutaten und mehr Auswahl. Das macht die neue Range von innocent zu einem leckeren, farbenfrohen und gesunden Snack für Zwischendurch.Für mehr Urlaub im Alltag sorgt der erste blaue Smoothie Plus "Blaulenzer" mit tropischen Früchten und Spirulina. Mehr Ballaststoffe* bringt der Smoothie Plus "Frühschlück", der an das bekannte Birchermüesli angelehnt ist und so den perfekten Start in den Tag ermöglicht. Mit mehr Kulturen hilft der Smoothie Plus "Multitalent" deinem Wohlbefinden. Für mehr Nachmittagshoch sorgt der Smoothie Plus "Energise", mehr Zen für die Zellen bringt der Smoothie Plus "Antioxidant" und der Smoothie Plus "Vitaminbündel" hilft den Abwehrkräften.Mit einem großen Plus an Vitaminen und spannenden Zutaten sind die 300ml-Smoothies allzeit bereit - zu jeder Tageszeit und zu jedem Anlass der passende Smoothie. Erhältlich ab KW10. Einführungs-UVP: 2.29EUR*Frühschlück enthält mehr als 2 mal so viele Ballaststoffe wie der Durchschnitt des Großteils der Smoothies auf dem deutschen Markt, die Ballaststoffe angeben.Unsere Smoothies Plus sind reich an Niacin und Vitamin B6, welche zu einem normalen Energiestoffwechsel und zur normalen psychischen Funktion beitragen, sowie reich an Vitamin C, welches zur normalen Funktion des Immunsystems beiträgt. Antioxidant ist reich an Vitamin E, dass zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress beiträgt. Als Teil einer gesunden Lebensweise und einer ausgewogenen, abwechslungsreichen Ernährung zu genießen.Pressekontakt innocent Deutschland GmbH:Max Rogy c/o WeWork Oskar-von-Miller-Ring 20 80333 München max.rogy@innocentdeutschland.de http://www.innocentdrinks.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/76273/4551333 OTS: innocent GmbHOriginal-Content von: innocent GmbH, übermittelt durch news aktuell