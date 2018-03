Berlin (ots) -Das 10. Forum Privater Haushalt des Beratungsdienstes Geld undHaushalt findet am 19. April 2018 in Berlin statt. Die Veranstaltungwidmet sich anlässlich des 60-jährigen Bestehens von Geld undHaushalt dem Thema "Der informierte Verbraucher in Finanzfragen -Wunsch oder Wirklichkeit?".Informationen sind die Basis für gute Finanzentscheidungen. Dochwelche und wie viele Informationen sind dabei hilfreich? Und woliegen die Möglichkeiten und Grenzen für die Informationsmacher? Miteinem Blick in die Zukunft wollen wir Erkenntnisse darüber gewinnen,ob und wie künstliche Intelligenz das Informationsangebot verändernwird. Dazu haben wir Gastreferenten aus Politik, Wissenschaft undPraxis eingeladen, die in Vorträgen und Diskussionsbeiträgen dasThema beleuchten.Es sprechen unter anderen Prof. Dr. Gerd Gigerenzer (Direktor desHarding-Zentrums für Risikokompetenz, Berlin), Heinz Landwehr(Chefredakteur Finanztest, Berlin) und Klaus Müller (Vorstand desVerbraucherzentrale Bundesverbands, Berlin).Das detaillierte Tagungsprogramm und Informationen zurOnline-Anmeldung finden Sie unterwww.geld-und-haushalt.de/Veranstaltungen. Eine Teilnahmegebühr wirdnicht erhoben.Zeit und Ort:Mittwoch, 19. April 2018, 11:30 - 15:30 Uhrim Haus des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes,Charlottenstraße 47, 10117 BerlinÜber den Beratungsdienst Geld und HaushaltGeld und Haushalt - der Beratungsdienst derSparkassen-Finanzgruppe unterstützt Verbraucher mit kostenlosenAngeboten bei der persönlichen Finanzplanung.Im Internetportal unter www.geld-und-haushalt.de finden sichBestellmöglichkeiten für kostenlose Broschüren und Planungshilfensowie Online-Angebote, wie zum Beispiel der Web-Budgetplaner.Der beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) angesiedelteBeratungsdienst wurde bereits 1958 gegründet und ist für seinzukunftsfähiges Bildungskonzept dauerhaft als offizielle Maßnahme zurdeutschen Umsetzung der UN-Dekade "Bildung für nachhaltigeEntwicklung" ausgezeichnet worden.Pressekontakt:Lena SaleinBeratungsdienst Geld und HaushaltCharlottenstraße 4710117 BerlinTelefon: 0 30 / 2 02 25-51 96Telefax: 0 30 / 2 02 25-51 99E-Mail: lena.salein@dsgv.deOriginal-Content von: Geld und Haushalt - Beratungsdienst der Sparkassen-Finanzgruppe, übermittelt durch news aktuell