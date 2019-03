Auch indischer Luftraum für Boeing 737 Max gesperrt

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

NEU DELHI (dpa-AFX) - Indien hat seinen Luftraum für Flugzeuge des Typs Boeing 737 Max gesperrt.



Dies gelte ab 16.00 Uhr Ortszeit (11.30 Uhr MEZ), teilte das indische Ministerium für zivile Luftfahrt am Mittwoch mit. Zuvor hatten zahlreiche andere Länder, darunter auch Deutschland, ihren Luftraum für Maschinen des Typs gesperrt oder Start- und Landeverbote verhängt. Eine wichtige Ausnahme sind die USA. Zunächst hatte Indiens Luftfahrtbehörde DGCA ab Dienstag eine Flugerfahrung von mindestens 1000 Stunden für Piloten des Flugzeugtyps vorgeschrieben.

Hintergrund ist der Absturz einer Boeing 737 Max 8 kurz nach dem Start in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba am Sonntag, bei dem alle 157 Menschen an Bord ums Leben kamen. Im Oktober waren beim Absturz einer baugleichen Maschine der Fluglinie Lion Air in Indonesien 189 Menschen gestorben.

Zwei indische Fluggesellschaften haben den Flugzeugtyp des US-Luftfahrtkonzerns Boeing in ihrer Flotte: SpiceJet und Jet Airways. SpiceJet teilte mit, dass 14 Flüge am Mittwoch ausfallen sollten./sid/DP/jha