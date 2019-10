Die indische humanitäre und spirituelle Persönlichkeit Mata Amritanandamayi - Amma - kommt nach Berg am Starnberger See (29. - 30. Oktober 2019) (FOTO)

München/ Berg am Starnberger See (ots) -Die Inderin Mata Amritanandamayi, Amma genannt, hat Millionen vonMenschen umarmt und zu mehr Toleranz und Engagement inspiriert. ZuAmmas zweitem Besuch in Berg werden mehr als 5000 Menschen erwartet.Zum Programm gehören Ammas Umarmung, Mediationen und Vorträge. DerEintritt ist frei.Ammas Umarmungen sind Sinnbild ihrer Botschaft, dass die Liebe dieMenschen aller Nationalitäten und Religionen verbindet. Prominentewie Juliette Binoche, Sharon Stone oder Jim Carrey besuchen Amma. DerHollywood-Star Jim Carrey twittere: "Ich war enttäuscht vom Leben, datraf ich Amma. Sie gab mir das Lachen zurück." Auch der Papst nahmvon Ammas Engagement für eine bessere Welt Kenntnis und lud sie imDezember 2014 in den Vatikan ein. Amma unterzeichnete zusammen mitPapst Franziskus und Vertreter*innen der Weltreligionen die Erklärungzur Abschaffung aller Formen der modernen Sklaverei.Amma warnte schon 1995 in ihrer Rede anlässlich des 50-jährigenJubiläums der UNO in New York über die Folgen der Ausbeutung derErde. In ihrem Vortrag, anlässlich des Starts der Europatour am 12.Oktober in Brombachtal sagte sie: "Wir alle brauchen Nahrung, aberbauen kein eigenes Gemüse an. Wir alle brauchen Wasser, aber sparenkein Wasser. Wir alle wissen, wie wichtig Sauerstoff ist, aberpflanzen keine Bäume.Amma hat zusammen, mit Zehntausenden, freiwilligen Helfer*innen,die NGO "Embracing the World" (ETW) aufgebaut. HunderttausendeMenschen erhielten ein Dach über dem Kopf, wurden medizinischversorgt und konnten ihr Recht auf Bildung wahrnehmen.Amma in Berg am Starnberger SeeMontessori Biberkor,82335 Berg29. - 30. Oktober 2019Programm:29.10.: 10 - 16 und ab 19.30 Uhr30.10.: 10 - 16 und ab 19 UhrMehr Info unter:www.amma.de/amma-in-muenchenFacebook: amma.in.muenchenwww.embracingtheworld.dewww.amritaworld.orgPressekontakt:Amma Europe Media Relationsirmgard.preisinger@t-online.de01511 5271 751Fotos-, Audio- und Videoaufnahmen nur für akkreditierte MedienOriginal-Content von: Verein Amrita e.V., Indienhilfe, übermittelt durch news aktuell