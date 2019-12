Die indische Stadt Chennai wappnet sich für den Klimawandel: KfW unterstützt nachhaltiges Regenwassermanagement mit 150 Mio. EUR

Frankfurt am Main (ots) -- Besserer Schutz vor Überschwemmungen für rund 550.000 Einwohnerund Gewerbetreibende- Sicherung von Trinkwasservorräten- Bau von 215 Kilometern Regenentwässerungskanälen undInfrastruktur zur RegenwasserspeicherungDie KfW Entwicklungsbank hat heute im Auftrag des Bundesministeriums fürwirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) in der indischen MetropoleChennai mit der städtischen Verwaltung Greater Chennai Corporation (GCC) einenVertrag für nachhaltiges Regenwassermanagement in Höhe von 150 Mio. EURunterzeichnet. Das Ziel der Maßnahme ist es, ein umfassendes und integriertesRegenwasserbewirtschaftungssystem zu etablieren. Davon werden rund 550.000Menschen und Gewerbetreibende profitieren. Das System soll die Folgen vonÜberschwemmungen verringern, Regenwasser zur Grundwasseranreicherungbereitstellen und so Trinkwasserknappheit vorbeugen."Mittels des verbesserten Regenwassermanagements und einer nachhaltigenstädtischen Infrastrukturentwicklung in Chennai können wir eines der wichtigstenIndustriezentren Südindiens und dessen Gewerbegebiete sowie die Bevölkerung vorÜberschwemmungen durch Starkregen besser schützen und widerstandsfähigergegenüber den Folgen des Klimawandels machen", sagte Prof. Dr. Joachim Nagel,Mitglied des Vorstands der KfW Bankengruppe.Chennai, die sechstgrößte Metropole des Landes, ist eine der am dichtestenbesiedelten Städte Indiens. Die Nutzung von Regenwasser ist dort aktuell völligunzureichend, weshalb es dieses Jahr bereits zu einer akuten Krise kam, als dievier Wasserreservoirs der Stadt austrockneten. Gemeinsam mit GCC wird die KfWneben dem Bau von 215 Kilometern Regenentwässerungskanälen auch eine verbesserteInfrastruktur zur Speicherung von Regenwasser und Anreicherung des Grundwassersschaffen. Dazu gehören hunderte Infiltrationsbrunnen, Regenwasserspeicherboxenund Versickerungsschächte. Spezielle Infrastrukturmaßnahmen reduzieren außerdemden Mülleintrag in das küstennahe Regenwassersystem und tragen zum Meeresschutzbei.Das Projekt unterstützt damit die Ziele der Clean Oceans Initiative, die die KfWim Auftrag der Bundesregierung gemeinsam mit der Europäischen Investitionsbank(EIB) und der französischen Entwicklungsbank (AFD) ins Leben gerufen hat.Die Metropolregion Chennai liegt knapp über dem Meeresspiegel und ist bereitsmerklich von den Folgen des menschengemachten Klimawandels betroffen. NebenStarkregen und Überschwemmungen herrscht auch ein hohes Risiko fürTrinkwasserknappheit und es gibt eine Übernutzung der Grundwasservorräte.Weitere Informationen zum Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbank finden Sieunter: www.kfw-entwicklungsbank.dePressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Dr. Charis PöthigTel. +49 (0)69 7431 4683, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: charis.poethig@kfw.de, Internet: www.kfw.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/41193/4463628OTS: KfWOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell