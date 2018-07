inVENTer setzt mit leisestem Lüfter neue Maßstäbe / iV14-Zero als zweites dezentrales Lüftungsgerät mit neuentwickeltem Xenion-Ventilator ab Sommer 2018 auf dem Markt

Löberschütz (ots) - Die inVENTer GmbH bringt ab Sommer 2018 denzweiten Lüfter mit dem neuartigen Xenion-Ventilator auf den Markt,den iV14-Zero. Der iV14-Zero zeichnet sich durch einen besondershohen Schallschutz und besonders leisen Betrieb bei gleichzeitiggroßer Leistungsstärke und geringer Leistungsaufnahme aus. InKombination mit dem standardmäßig integrierteninVENTron®-Doppel-Luftleitwerk und dem Keramikwärmespeicher steigertder Xenion-Ventilator die Wärmerückgewinnung des Lüfters auf 87 %. ImiV14-Zero wurde ein hoch innovatives Schalldämmkonzept (patentpending) realisiert, sodass er sowohl im Eigenschall als auch bei derSchalldämmung über erstklassige Eigenschaften verfügt und am Marktneue Maßstäbe setzt. Erhältlich ist der iV14-Zero bei alleninVENTer-Werksvertretungen.iV14-Zero: Schalldämmung auf höchstem NiveauDer iV14-Zero wird mittels einer Spezial-Schalldämmauskleidung ausInventin zu einem Schalldämpfer, der Außen- und Eigenschall auf einMinimum reduziert. Die Normalschallpegeldifferenz des Lüfters beträgtdabei ohne zusätzliche Schallschutzmaßnahmen im Standardgerät bereits48 dB - ohne Reduzierung des Luftvolumenstroms. Mit weiterenMaßnahmen lassen sich bis zu 56 dB erreichen. Der Eigenschall liegtauf allen Stufen bei unter 30 dB(A), auf kleinster Stufe sogar aufunhörbaren 13 dB(A). Der iV14-Zero ist auch als Corner-Variante füreinen unsichtbaren Außenabschluss verfügbar. inVENTer gibt auf dasNeugerät fünf Jahre Herstellergarantie. Der iV14-Zero iststandardmäßig mit einem G4-Partikelfilter ausgestattet und wird vonder KfW bis zum Standard KfW 40 Plus gefördert.Xenion: intelligenter VentilatorMit dem Xenion-Ventilator hat die inVENTer GmbH ihre patentierteinVENTron®-Technologie noch weiter verbessert. Erneut sind Verfahrenaus der Luft- und Raumfahrttechnik, speziell der Strömungslehre, indie Entwicklung eingeflossen. Die durch Xenion erzeugteLeistungssteigerung resultiert aus der neuen Anordnung derVentilatorblätter. Diese Bauweise verhindert zudem einen direktenSchalldurchgang von außen und sorgt für eine natürlicheSchallbarriere. Weiterhin lenkt das inVENTron®-Doppel-Luftleitwerkzielgerichtet den Luftstrom des Xenion-Ventilators. So wird derKeramik-Wärmespeicher, der sich direkt hinter dem Ventilatorbefindet, optimal durchströmt. Damit erreicht der iV14-Zero eineWärmerückgewinnung von 87 %.Der Xenion-Ventilator punktet mit einer geringen Leistungsaufnahmevon 1 - 3 W und ist mit einer zweistufigen Umschaltautomatikausgestattet, die einen sanfteren Übergang im Reversierbetriebermöglicht. Der serienmäßig integrierte Temperaturwächter misstkontinuierlich die Temperatur der einströmenden Luft und reguliertbei Bedarf entsprechend nach. So verhindert er ein Auskühlen derRäume bei kalter Witterung. Ebenfalls serienmäßig verbaut ist derintelligente Winddruckstabilisator. Damit erkennt derXenion-Ventilator anstehende Windlasten und hält eigenständig dievorgegebene Drehzahl. So ergibt sich auch in windigen Lagen eine hoheLaufruhe. Schließlich erfüllt Xenion die S3-Klassifizierung nach DINEN 13141-8. Alle neuen inVENTer-Systeme mit Xenion-Ventilatorenwerden in Kombination mit einer bedarfsgeführten Lüftung in diehöchste Effizienzklasse A+ eingestuft.Weitere Informationen:www.inventer.de/xenionwww.inventer.de/produkteAnsprechpartner:Ulrike GierthTelefon: +49 341 3338-116E-Mail: u.gierth@westend-communication.deWeb: www.westend-communication.deOriginal-Content von: invENTer GmbH, übermittelt durch news aktuell