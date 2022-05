inPixio stellt den weltweit ersten Ein-Klick-Fotoeditor für schnelle und einfache Bearbeitung vor

Paris (ots/PRNewswire) -inPixio bringt Photo Studio 12 (https://www.inpixio.com/de/?tracking=INPIXIO_DE_PR_IPS12) den weltweit ersten All-inclusive- und Ein-Klick-Fotoeditor heraus! Er ist sehr einfach zu bedienen und ermöglicht den Nutzern, jedes Foto in Sekundenschnelle zu verbessern, ohne dass vorherige Kenntnisse in Bildbearbeitung erforderlich sind.Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf: https://www.multivu.com/players/uk/9050051-inPixio-introduces-worlds-first-one-click-photo-editor/Die eingebettete Spitzentechnologie bietet viele neue intelligente und verbesserte Funktionen: vom Löschen unerwünschter Elemente und dem Ersetzen des Hintergrunds oder des Himmels bis hin zum Verbessern von Farben und dem Erzeugen aufregender Fotoeffekte... Und dies alles mit nur einem Klick!„inPixio Photo Studio 12 stellt eine Innovation im Bereich der Fotobearbeitungssoftware dar. Diese Software beinhaltet modernste KI sowie maschinelles Lernen und ermöglicht es dem Benutzer, fehlendes Fotomaterial auf Knopfdruck zu verbessern, zu ändern und sogar wiederherzustellen. Der Algorithmus ist nun beispielsweise in der Lage, die Bildbereiche wiederherzustellen, aus denen Gegenstände entfernt wurden.Wir haben die Bedürfnisse der inPixio-Nutzer berücksichtigt und uns bemüht, ihre Wünsche zu erfüllen. So haben wir eine verbesserte und intelligente inPixio-Version entwickelt, die einfacher ist als jede andere Fotobearbeitungssoftware auf dem Markt", meint Manuel Coelho, Director of Product bei inPixio.Die neue intelligente und vereinfachte Benutzeroberfläche wurde speziell für Anfänger ausgelegt und ermöglicht es den Benutzern, schnell großartige Aufnahmen zu erstellen und alle Bearbeitungstools an gleicher Stelle zu verwenden.Die neue Version von inPixio bietet den Nutzern die Möglichkeit, Fotos vollautomatisch oder manuell zu bearbeiten - von subtilen Verbesserungen bis hin zur automatischen Fotobearbeitung, von verbesserten Korrekturtechniken bis hin zu Anpassungsoptionen mit einem Klick - und sie mit Freunden und Familie zu teilen.inPixio Photo Studio 12 (https://www.inpixio.com/de/?tracking=INPIXIO_DE_PR_IPS12) für Fotobearbeitung und Fotomontage ist eine leistungsstarke und dennoch höchst erschwingliche Fotobearbeitungssoftware, mit der jeder im Handumdrehen Fotos ändern und verbessern kann.VerfügbarkeitinPixio Photo Studio 12 ist ab sofort auf den Websites von inPixio und Avanquest erhältlich. Preise ab 49,99 €.Über inPixioinPixio entwickelt benutzerfreundliche Fotosoftware und mobile Anwendungen, die High-End-Bearbeitungstools für alle Benutzer zugänglich machen. Neben Photo Studio bietet die Marke auch Software für die Vergrößerung und Schärfekorrektur von Fotos sowie eine Reihe von HDR-Bearbeitungsprogrammen an. Zudem entwickelt sie eine Reihe von kostenlosen Online-Tools.inPixio ist eine Marke von Avanquest Software, einem internationalen Softwareunternehmen mit Geschäftssitz in Paris, Frankreich.LinksinPixio Website: https://www.inpixio.com/deFacebook: https://www.facebook.com/InPixioGermanyTwitter: https://twitter.com/InPixioPhotoKontaktmedia@avanquest.comVideo - https://mma.prnewswire.com/media/1815970/Discover_inPixio.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1815971/inPixio_Erase_Tool.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1815972/inPixio_Logo.jpgPressekontakt:T +33 1 41 27 37 95Original-Content von: inPixio, übermittelt durch news aktuell