impactMarket sammelt 2,1 Mio. US-Dollar und führt den $PACT-Token ein, um Millionen von Menschen aus der extremen Armut zu helfen

Lisbon, Portugal (ots/PRNewswire) -impactMarket (https://www.impactmarket.com/) möchte einer der Hauptakteure bei der Beendigung der extremen Armut in der Welt bis 2030 werden, indem es die Blockchain-Technologie nutzt, um gefährdete Gemeinschaften und Menschen, die in extremer Armut leben, zu erreichen. Das Ende 2020 eingeführte Protokoll basiert auf dem Celo-Netzwerk und ist bereits jetzt eines der weltweit größten Blockchain-basierten Systeme für ein bedingungsloses Grundeinkommen (UBI), bei dem über 1,65 Millionen US-Dollar an fast 25.000 Begünstigte in über 25 Entwicklungsländern verteilt wurden.impactMarket hat insgesamt 2,1 Mio. US-Dollar aufgebracht (1,6 Mio. US-Dollar in Pre-Seed- und Seed-Equity-Runden und 500.000 US-Dollar über einen IDO), um das Protokoll weiterzuentwickeln und in gefährdete Gemeinschaften in den ärmsten Ländern der Welt zu expandieren und gleichzeitig die Akzeptanz von DeFi und den Zugang zu Finanzmitteln bei denjenigen zu fördern, die es am meisten brauchen. An der Investition waren 12 Investoren beteiligt, darunter die Celo Foundation, Davoa Capital, Flori Ventures, die Eutopia Foundation, Valora und Einzelinvestoren wie Diogo Mónica (Anchorage), Marek Olszewski (Celo), Albert Wenger (USV) und andere.Das IDO (Initial DEX Offering) erreichte das Ziel von 500.000 $ in nur 17 Minuten mit dem $PACT Governance-Token, auf Polkastarter (https://polkastarter.com/projects/impactmarket) im Dezember 2021, das 2288 Teilnehmer hatte. $PACT ist derzeit gelistet bei Ubeswap (https://info.ubeswap.org/token/0x46c9757c5497c5b1f2eb73ae79b6b67d119b0b58) und wird verfolgt auf CoinMarketCap (https://coinmarketcap.com/currencies/impactmarket/) und CoinGecko (https://www.coingecko.com/en/coins/impactmarket).Mit dem eingenommenen Betrag werden Dezentralisierung, Unabhängigkeit und kollektive Entscheidungen unter den Protokollteilnehmern durch die Einführung der impactMarket DAO (Decentralised Autonomous Organisation) und des $PACT Governance Tokens weiter sichergestellt. $PACT-Inhaber können mithelfen und die zukünftige Richtung, das Wachstum und die Auswirkungen des Protokolls beeinflussen.Eine Möglichkeit, $PACT-Token zu erwerben, ist durch impact Farming (https://www.impactmarket.com/?contribute=true), ein Mechanismus, der es den Teilnehmern ermöglicht, mit $PACT-Tokens für die Unterstützung gefährdeter Gemeinschaften belohnt zu werden. Alle 24 Stunden werden neue $PACT-Tokens zur Verfügung stehen, die von denjenigen eingefordert werden können, die einen Beitrag geleistet haben.Über UBI hinaus arbeitet impactMarket daran (https://medium.com/@impactmarket?p=9b86a1f781c1), den Zugang zu mehr Finanzdienstleistungen und Bildung zu ermöglichen, wie z. B. Mikrokredite, kollektives Sparen mit Prämien, Crowdlending und weitere Finanzinstrumente, die für die Befreiung gefährdeter Gemeinschaften aus der extremen Armut unerlässlich sind.Pressekontakt:Beatriz José T: +351 915 625 489 E: beatrizjanjose@doctorspinpr.comOriginal-Content von: impactMarket, übermittelt durch news aktuell