imm cologne 2017: Tapete verführt / Rendezvous im Tapeten-Paradies / Das erste Liebespaar: Adam und Eva verführen im Tapeten-Kostüm (FOTO)

Köln / Düsseldorf (ots) -Tapete verführt und entführt uns - in den Dschungel, an denStrand, in eine angesagte Bistroküche, ein altes Fabrikloft odereinen paradiesischen Garten Eden. Anlässlich der imm cologne 2017entführt das Deutsche Tapeten-Institut (DTI) die Besucher insParadies, das komplett mit Tapeten inszeniert wird. Am Eröffnungstag,Montag den 16. Januar 2017, führt Eva ihren Adam nicht nur mit demApfel in Versuchung. Auch ihre natürliche Erscheinung in einemausschließlich aus Tapeten geschneiderten Outfit, lässt Adam derVerführung erliegen. Am DTI Messestand, der sich in diesem Jahr alsein echtes Tapetenparadies präsentiert, zeigt das erste überlieferteLiebespaar der Geschichte wie vielfältig Tapeten unsere Phantasie inder Inneneinrichtung beflügeln und wir unsere ganz eigene Welterschaffen können.Unter dem Motto 'Tapete verführt' präsentiert das DTI zur immcologne einen phantasievollen Tapetengarten und visualisiert mit ausTapete gestalteten Pflanzen- und Blütenelementen den Wohntrend "UrbanJungle" als einen der wichtigen Trends unserer Zeit. "Natur ist inund die Sehnsucht nach Authentizität und Natürlichkeit ist einelogische Folge der Hektik und Digitalisierung unseres Alltags", soKarsten Brandt, Geschäftsführer des Deutschen Tapeten-Instituts.Informationen zum DTI Messestand Pure Editions Halle 03-2, D-006Standkonzept: Innenarchitekturbüro raumkontor, Düsseldorf Szenenbild:Dipl. Ing. Angelika Vienken, Düsseldorf Standbau: Schnaitt, BergheimMehr Informationen unter www.tapeten.de.Pressetext und Pressefotos zum Download finden Sie unter:www.tapeten.de/presse/Pressekontakt:Karsten BrandtDeutsches Tapeten-Institut GmbHBerliner Allee 6140212 DüsseldorfTel. (0211) 862 864-11Fax (0211) 862 864-13E-Mail: presse@tapeten.deChristina BrinckerJeschenko MedienAgentur Köln GmbHEugen-Langen-Straße 2550968 KölnTel. (0221) 30 99-562Fax (0221) 30 99-200E-Mail: c.brincker@jeschenko.deOriginal-Content von: Deutsches Tapeten-Institut, übermittelt durch news aktuell