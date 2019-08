ikr: Land Liechtenstein bald 100% Aktionärin der Telecom Liechtenstein AG / A1 Telekom Austria Group verkauft ihre 24,9% Minderheitsbeteiligung

Weitere Suchergebnisse zu "Telekom Austria":

Vaduz (ots) - Seit 2014 besteht zwischen der Telecom LiechtensteinAG (TLI) und der Mobilkom Beteiligungsgesellschaft mbH, eine 100%Tochtergesellschaft der A1 Telekom Austria Group (A1TAG), einestrategische Partnerschaft. Das Land Liechtenstein alsMehrheitsaktionärin ist mit 75.1 % an der TLI beteiligt und dieMobilkom Beteiligungsgesellschaft mbH mit 24.9 %.Die A1TAG ist ein international vernetztes und starkpositioniertes Telekommunikationsunternehmen. Durch die in denvergangenen fünf Jahren erbrachten Dienstleistungen und dasspezifische Know-How der A1TAG konnten insbesondere mit einemkonsequenten technischen Ausbau des Kernnetzes und dem Zugang zuinternationalen Roaming-Services bei der TLI wesentliche Synergiengenutzt werden.Aufgrund der Konzernstruktur und des Beteiligungsportfolios derA1TAG wird die strategische Weiterführung dieserMinderheitsbeteiligung an der TLI aus Sicht der A1TAG nicht mehrweiterverfolgt. Die im Jahre 2014 eingegangene Partnerschaft siehtgemäss Aktionärsbindungsvertrag eine ordentlicheKündigungsmöglichkeit nach fünf Jahren vor, von welcher die A1TAG nunGebrauch macht. Die kurz- bis mittelfristige Sicherstellung der vonder A1TAG erbrachten Serviceleistungen wird dadurch nicht tangiert.Regierungschef-Stellvertreter Daniel Risch würdigt diePartnerschaft wie folgt: "Ich bedanke mich bei den Vertretern der A1Telekom Austria Group für die enge Partnerschaft und für diegeleistete Arbeit in den vergangenen fünf Jahren im Sinne einerWeiterentwicklung der Telecom Liechtenstein AG. Für die nochverbleibende Zeit bin ich wie schon in der Vergangenheit überzeugt,dass die laufenden Geschäfte ordentlich abgeschlossen undordnungsgemäss übergeben werden können."Da es sich bei der Beteiligung der A1TAG an der TelecomLiechtenstein um eine Minderheitsbeteiligung handelt, wird sie imKonzernergebnis der A1TAG nicht vollkonsolidiert und hat somit keineAuswirkung auf den Konzernumsatz bzw. das A1TAG Betriebsergebnis(EBIT). Es wird lediglich das anteilige Ergebnis der TLI imFinanzergebnis und damit im Konzerngewinn der A1TAG ausgewiesen.Der Verwaltungsrat der TLI prüft intensiv mögliche strategischeKooperationen für das Unternehmen.Pressekontakt:Ministerium für Infrastruktur, Wirtschaft und SportGerlinde Gassner, GeneralsekretärinT +423 236 64 47A1 Telekom Austria Group AGDr. Michael HöflerT +43 664 66 30362Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell