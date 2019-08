Vaduz (ots) - Regierungschef Adrian Hasler nahm am Sonntag, 25.August an den Alpbacher Politischen Gesprächen in Tirol teil. Auchdieses Jahr lud der Regierungschef zum Auftakt der PolitischenGespräche wieder zum traditionellen Liechtenstein-Empfang ein. AmEmpfang nahmen rund 130 hochkarätige Gäste teil. Zu den Gästenzählten der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen,die österreichische Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein, der Präsidentdes Europäischen Forums Alpbach Franz Fischler, der Vizekanzler undBundesminister für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz,Clemens Jabloner sowie der bayrische Staatsminister Joachim Herrmann.Weiters nahmen Generalsekretär a.D. der Vereinten Nationen BanKi-moon und der ehemalige österreichische Bundespräsident HeinzFischer teil. Der traditionelle Empfang bietet den Gästen dieMöglichkeit, sich in offener Atmosphäre über Fragen der Weltpolitikebenso wie zu bilateralen Themen auszutauschen.Während insgesamt drei Wochen treffen sich im Tiroler BergdorfAlpbach Experten aus der ganzen Welt, um für aktuelle Probleme undHerausforderungen interdisziplinäre und grenzüberschreitendeLösungsansätze zu finden. Das Europäische Forum Alpbach widmet sichdieses Jahr dem Thema " Freiheit und Sicherheit ". Damit sollen dieglobalen Tendenzen weg von Freiheit und offenen Gesellschaften hin zuIlliberalismus und Protektionismus erörtert werden.Regierungschef Adrian Hasler ging in seiner Rede besonders daraufein, dass gerade am Europäischen Forum Alpbach Impulse gesetztwerden, um die grossen Herausforderungen in einem ordnungspolitischliberalen, demokratischen und kooperativen Vorgehen anzugehen. JedeGemeinschaft muss deshalb zu jedem Zeitpunkt die Bedürfnisse nachFreiheit und Sicherheit hinterfragen und die Balance zwischen beidenfestlegen. Der Regierungschef zeigt sich überzeugt, dass einzigstarke demokratische Instrumente und die demokratische Legitimierungeinen Interessensausgleich schaffen, der langfristig den Frieden, denZusammenhalt und das Wohlergehen ermöglicht.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenMarkus Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 60 09Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell