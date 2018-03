Die ignorierte Wasserkrise / WWF: Klimawandel bringt globalen Wasserhaushalt aus dem Gleichgewicht. EU-Prüfung: Gewässerschutz in Deutschland droht Abschwächung.

Berlin (ots) -- Interaktive Weltkarte zur Wasserkrise: http://panda.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=96a8acfe4a9046fb8ddeb32e5f438b 80&shareWithWebMap=trueDurch den Klimawandel droht bis 2030 eine gefährliche Verschärfungder weltweiten Wasserkrise - vor allem im Zusammenspiel mit dem zuerwartenden Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum in Entwicklungs-und Schwellenländern. Davor warnt die Naturschutzorganisation WWFangesichts des Weltwassertags am 22. März. "Die Wasserkrise ist zwarbekannt, aber immer noch ein blinder Fleck beim Klimaschutz",kritisiert Philipp Wagnitz, Referent für Süßwasser beim WWFDeutschland. "Dürren, Fluten oder die Versalzung von Wasservorkommen- der Klimawandel bringt den Wasserhaushalt der Erde aus demGleichgewicht. Doch die Anpassung an diese Veränderungen spielt inden Plänen der Staatengemeinschaft bisher nur eine untergeordneteRolle." Betroffen sind laut dem Experten vor allem Regionen inAfrika, dem Nahen Osten, Nordchina oder auf dem indischenSubkontinent. In vielen dieser Gebiete werden die Wasserressourcenschon heute übernutzt."In den vergangenen 100 Jahren sind weltweit mehr als 50 Prozentder Feuchtgebiete verschwunden. Diese Ökosystem sind nicht nur Heimatfür bedrohte Tiere und Pflanzen, sondern stellen auch dem Menschensauberes Trinkwasser zur Verfügung", so Wagnitz. Der WWF fordertdahe, die globale Fläche der geschützten Feuchtgebiete bis 2030 zuverdoppeln. Derzeit fallen rund 220 Mio. Hektar unter dieRAMSAR-Konvention zum Schutz von Mooren, Auwäldern oder Flüssen. "WerTrinkwasser, saubere Energie und genug Essen für alle Menschen will,muss die Wasserkrise im Angesicht des Klimawandels lösen. Wassersparen allein wird dieser globalen Herausforderung allerdings nichtgerecht. Entscheidend ist, die natürlichen Grenzen vonWassereinzugsgebieten anzuerkennen und sie nicht auszubeuten." Auchin Deutschland und Europa könnte laut WWF "Ungemach drohen". Dieeuropäische Wasserrahmenrichtline, die Flüsse, Seen und unserGrundwasser schützen soll, steht aktuell auf dem Prüfstand derEU-Kommission. Derzeit werden für 92% der deutschen Fließgewässer dieZiele der Richtlinie nicht erfüllt. Der WWF warnt davor, daraus denSchluss zu ziehen, die Vorgaben aufzuweichen. "Finger weg von derWasserrahmenrichtlinie", das ist die eindeutige Botschaft des WWF.Statt einer Überarbeitung brauche es mehr Geld, mehr Personal und denpolitischen Willen, um die praktische Umsetzung vor Ort angemessendurchzusetzen und auf Verstöße etwa durch Industrie oderLandwirtschaft zu reagieren.Zahlen und Fakten rund ums WasserObwohl unser Planet zu mehr als 70 Prozent mit Wasser bedeckt ist,wird Wasser für eine wachsende Weltbevölkerung zunehmend ein knappesGut. Denn gerade mal drei Prozent sind trinkbares Süßwasser, undwiederum nur ein Drittel davon ist für die menschliche Nutzungerreichbar.Auf der Erde leben derzeit ca. 7,5 Milliarden Menschen in rund 30Jahren werden es 10 Milliarden sein. Das globale Bevölkerungswachstumist einer der Haupttreiber von Wasserknappheit, denn je mehr Menschenauf der Welt leben, desto mehr Wasser wird für die Gesellschaft undzur Herstellung unserer Konsumgüter benötigt. Dabei geht es neben demdirekten Verbrauch im Haushalt (ca. 120 Liter pro Person pro Tag inDeutschland) vor allem um den indirekten Verbrauch durch den Konsum(z.B. Lebensmittel oder Kleidung) und Dienstleistungen. Dieserindirekte Wasserbedarf ist in Deutschland mit knapp 5200 Litern proPerson und Tag um mehr als das 40fache größer als der direkteVerbrauch.Weltweit haben heute 89 Prozent der Menschen Zugang zu sauberemTrinkwasser. Nach der Definition von WHO bedeutet das: Wasser, dasnicht verunreinigt und jederzeit verfügbar ist.Trinkwasser allein reicht noch nicht: Menschen brauchen auchZugang zu Toiletten und sanitären Einrichtung. Hier ist die Quotedeutlich geringer. Nur 68 Prozent der Weltbevölkerung hat heuteZugang zu einer sanitären Einrichtung, die den Vorstellungen der UNentspricht.Pressekontakt:Roland GramlingPressestelle WWF DeutschlandTel.: 030-311 777 425roland.gramling@wwf.deOriginal-Content von: WWF World Wide Fund For Nature, übermittelt durch news aktuell