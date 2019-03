iglo setzt dynamischen Wachstumskurs fort (FOTO)

Finanztrends Video zu



Hamburg (ots) -- In 2018 erneut Umsatzsteigerung gegen den Markttrend- Bewusste und gesunde Ernährung als strategischer WachstumsmotorIn 2018 hat iglo Deutschland erneut seinen Umsatz verbessert undMarktanteile hinzugewinnen können. Das Unternehmen, das zur an derNew Yorker Börse gelisteten Nomad Foods Group gehört, hat trotz desfür Tiefkühlkost ungünstigen, langen warmen Sommers ein erfolgreichesJahr hingelegt.Während der Gesamtmarkt für Tiefkühlkost (exkl. Eis) stagnierte(0,3% laut Nielsen), realisierte iglo in Deutschland laut Nielsen einUmsatzwachstum von 2,6 Prozent auf 489,2 Mio. Euro (2017: +15%;Gesamtmarkt 2017 exkl. Eis: +2,0%). In den Kernsegmenten Gemüse,Fisch und Fertiggerichte wurden Marktanteile hinzugewonnen ?insbesondere von den Handelsmarken. Allein bei Fischstäbchen haben500.000 neue Haushalte zu iglo-Produkten gegriffen. Die klassische450g-Fischstäbchenpackung ist mit großem Abstand weiterhin derstärkste Einzelartikel in der deutschen Tiefkühlabteilung (inkl.Eis). Insgesamt sind fünf iglo-Artikel unter den umsatzstärksten Top20 TK-Produkten vertreten.Konsequente Ausrichtung auf wachsendes ErnährungsbewusstseinIm vergangenen Wirtschaftsjahr hat sich die 2014 eingeleiteteStrategie hin zu einem gesundheitsorientierten Produktportfolioerkennbar ausgewirkt. Bereits vor der öffentlichen Diskussion umReduktionsstrategien bei Lebensmitteln, hat iglo beispielsweise beirezeptiertem Fisch bis dato bis zu 35 Prozent Salz schrittweisereduziert. Dies erfolgte ohne Geschmackseinbußen für die Konsumenten.Alle Produkte werden gemäß einem internen Nährwertprofil-Tool voneinem unabhängigen, wissenschaftlichen Expertenbeirat bewertet undstellt sicher, dass nur Produkte mit den besten Werten in den Marktgebracht werden. Traditionell setzt iglo keine Zusatzstoffe ein undKonservierungsstoffe sind bei der Tiefkühlung ohnehin nichtnotwendig.Zu Beginn 2019 hat iglo zeitgleich mit Danone freiwillig dieLebensmittelkennzeichnung Nutri-Score für das gesamteProduktportfolio eingeführt. Somit können sich die Verbraucher beiihrer Einkaufsentscheidung mittels eines wissenschaftsbasierten,unabhängigen Systems über die Nährwertprofile der Produkteorientieren. Aktuell sind bereits alle Produkte mit entsprechendemNutri-Score im Internet abrufbar. Die ersten Packungen mit derNutri-Score-Kennzeichnung werden im Supermarkt im Verlauf des zweitenQuartals erwartet. iglo will mit der freiwilligen Einführung vonNutri-Score in Deutschland ein Zeichen für eine bewusste undausgewogene Ernährungseinstellung setzen. Dies soll jedoch ohneerhobenen Zeigefinger und möglichst ohne eine Verteufelung voneinzelnen Zutaten wie Zucker, Salz oder Fetten erfolgen.Proteinreiche Produktinnovationen rund um HülsenfrüchteMit der Produktlinie "Veggie Love" hat das Unternehmen Ende 2018verschiedene Neuprodukte auf Basis von Hülsenfrüchten erfolgreich aufden Markt gebracht. Die pflanzlichen Proteine sind im Trend und dasSegment ist in den letzten 3 Jahren um rund 80 Prozent gewachsen.iglo ist der erste Anbieter der neben Erbsen nun auchBohnenmischungen oder Kichererbsen als Tiefkühlalternative anbietet.Der Vorteil gegenüber den Angeboten im Glas oder der Dose istoffensichtlich: knackige Frische und natürliche Farbe, statt einerKonservierung in Salzlake oder Zuckerzusatz. In Kürze erweitert iglodie Linie um weitere Ofengemüsevarianten.In 2019 sind weitere Produktentwicklungen in Planung. Bewusste,gesunde und nachhaltige Ernährung ist für iglo ein strategischesKernthema und soll im laufenden Jahr wichtige Umsatzimpulsebeisteuern und zum Wachstum beitragen.Pressekontakt:iglo DeutschlandAlfred Jansen / Leiter Unternehmens- & NachhaltigkeitskommunikationOsterbekstraße 90c, 22083 HamburgTel: +49 (0)40 180 249-202alfred.jansen@iglo.comOriginal-Content von: iglo Deutschland, übermittelt durch news aktuell