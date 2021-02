iglo-Mutterunternehmen Nomad Foods wächst auch in 2020 sehr dynamisch

Hamburg (ots) -- Umsatz 2020 verzeichnete einen Anstieg um 8,2% auf 2.516 Millionen Euro- Der Gewinn nach Steuern beträgt 225,1 Millionen Euro (2019: EUR 153,6 Mio.)- Das EBITDA stieg im Vergleich zum Vorjahr um 8% auf 469 Millionen EuroHamburg (ots) - Das iglo-Mutterunternehmen Nomad Foods mit Sitz in Feltham in Großbritannien verzeichnet in 2020 das fünfte Jahr in Folge ein Ergebniswachstum. Das in New York gelistete Unternehmen (NYSE: NOMD), mit Marken wie iglo, Birds Eye, Findus, Goodfella's u.a. ist die größte Tiefkühlkost-Lebensmittelgruppe Europas und beschäftigt rund 4.900 Mitarbeiter.Der Umsatz stieg in 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 8,2% auf EUR 2.516 Mio., gleichzeitig realisierte die Gruppe einen Gewinn nach Steuern von EUR 225,1 Mio. (2019: EUR 153,6 Mio.). Der bereinigte Gewinn nach Steuer wuchs um 12% auf EUR 262,6 Mio. Das bereinigte EBITDA stieg um 8% auf EUR 467 Mio. Ebenso einen Anstieg verzeichnete das Ergebnis je Aktie. Das bereinigte EPS stieg um 10% auf EUR 1,35. Dies ist auf das Wachstum des bereinigten Ergebnisses nach Steuern und den kumulierten Effekt von Aktienrückkäufen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen. Das berichtete EPS wuchs um 46% auf EUR 1,14.Wachstumstreiber waren in 2020 sowohl die traditionellen Segmente mit beispielsweise Fisch und Gemüsevarianten, aber auch die stark nachgefragten Innovationen rund um vegetarisches und vegane Angebote sowie die neuen pflanzenbasierten Fleischalternativen. Im letzteren Segment ist die Gruppe in Europa in der Tiefkühlkategorie mit Abstand Marktführer und bestimmt die Wachstumsdynamik.Stéfan Descheemaeker, Chief Executive Officer von Nomad Foods, erklärte: "2020 war ein beispielloses Jahr für Nomad Foods. Ich bin stolz auf unsere gemeinsame Reaktion auf die COVID-19-Pandemie, insbesondere auf unser Engagement, unsere Kunden zu betreuen und gleichzeitig die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter zu priorisieren. Das Unternehmen lieferte ein weiteres Jahr mit starker finanzieller Leistung und schuf eine neue Grundlage, auf der wir im Jahr 2021 aufbauen werden, indem wir ein weiteres Jahr Wachstum über alle wichtigen Kennzahlen hinweg erzielen. Dieses erwartete, organische Wachstum im Jahr 2021 wird durch die Akquisition von Findus Schweiz und eine deutliche Reduzierung unserer Aktienanzahl im Vergleich zum Vorjahr aufgrund unserer aktiven Rückkaufaktivitäten seit März 2020 unterstützt. "Im Ausblick für das Gesamtjahr 2021 erwartet das Management ein Umsatz- und bereinigtes EBITDA-Wachstum von ca. 3-5%. Das bereinigte EPS wird voraussichtlich zwischen 1,50 und 1,55 Euro liegen, was einem Wachstum von 11-15% entspricht. Für das Gesamtjahr wird aktuell ein organisches Umsatzwachstum von ca. 1-2% angenommen.Zusatzinformationen:Die ausführlichen Ausführungen zum Jahresergebnis 2020 sind (in englische Sprache) abrufbar unter: https://www.nomadfoods.com/news/nomad-foods-reports-fourth-quarter-and-full-year-2020-financial-results/Weitere Ausführungen zu den Unternehmensaktivitäten und den operativen Entwicklungen finden sich in einer kürzlich stattgefundenen Analystenpräsentation unter: https://www.nomadfoods.com/wp-content/uploads/2021/02/cagny-2021-final-presentation.pdfPressekontakt:iglo DeutschlandAlfred JansenLeiter Unternehmens- & NachhaltigkeitskommunikationOsterbekstraße 90c, 22083 HamburgTel: +49 (0)40 180 249-202alfred.jansen@iglo.comOriginal-Content von: iglo Deutschland, übermittelt durch news aktuell