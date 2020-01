iglo Green Cuisine - neun neue, leckere Fleischalternativen / Die neue Ess-Klasse in der Tiefkühlabteilung (FOTO)

Hamburg (ots) -- Die neue fleischlose Range aus vier Fertiggerichten und fünfEinzelprodukten- Gemeinsam mit dem Handel etabliert iglo eine eigenständigeKategorie der Fleischalternativen im TK-Regal- Fleischlos für Jedermann: Bekannte und beliebte Gerichte - ganzin gewohnter iglo-Qualität - sprechen den Wachstumsmarkt derFlexitarier an- Kürzeste Zutatenliste und ohne HefeextraktDie neue Ess-Klasse in der Tiefkühltruhe: Mit Green Cuisine setzt iglo auf dievolle Pflanzenkraft. Neun Produkte unterschiedlicher Fleischalternativen voniglo bilden eine komplette Produktrange und gleichzeitig eine zusätzlicheKategorie im TK-Bereich. Mit dem neuen Sortiment bestehend aus vierFertiggerichten und fünf Einzelprodukten unterstützt iglo Verbraucher, denFleischkonsum im Alltag zu reduzieren und setzt damit zusätzliche Impulse in derTK-Abteilung. Die Produkte auf Erbsenbasis sind die perfekte Wahl für alleKonsumenten, die auf vollen Geschmack setzen, aber in Hinblick auf die Umweltund eigene Gesundheit bewusster leben möchten. "Mit einem breiten Startsortimentan Tiefkühlprodukten rund um pflanzliche Proteine", so Antje Schubert, ManagingDirector von iglo Western Europe, "liefern wir den Konsumenten ein attraktivesAngebot. Unser Ziel ist nicht weniger, als - gemeinsam mit dem Handel - einekomplett neue Kategorie im Tiefkühlsegment zu etablieren. Mit diesemstrategischen Schritt hat das Segment das Potenzial, den Trend zu wenigerFleisch im Alltag und einer modernen Ernährung massentauglich zu gestalten."Lieblingsgerichte mit Veggie Power für Jung und AltMit der Range, bestehend aus neun unterschiedlichen Produkten, werden bekannteLieblingsgerichte ab sofort auch mal fleischlos serviert. Verbraucher müssenkeine neuen Rezepte erlernen und können Fleisch dennoch einfach ersetzen - Veganund Veggie haben so das Potenzial, sich massentauglich im Markt durchzusetzen.Saftiges Hack, intensive Pulled BBQ-Stripes, deftige Burger-Patties, knusprigeMini-Schnitzel und würzige Hackbällchen auf Basis von Erbsen aus europäischemAnbau bieten dafür diverse Möglichkeiten. Jederzeit griffbereit aus demTiefkühler sowie praktisch portionierbar, erleichtern die vielfältigenProduktvarianten den Alltag von allen, die als neue Flexitarier Fleisch auch malvom Speiseplan streichen wollen. Für uninspirierte Neuverwender hält iglo vierausgewogene Fertiggerichte bereit: Lasagne, gemüsige Bolognese, cremige Fusilliin Rahmsauce mit Geschnetzeltem sowie ein feuriges Chili sin Carne - alle sindim Handumdrehen zubereitet und verzehrfertig. Dabei können sich Verbraucher aufdie gewohnte iglo-Qualität verlassen.Wenige Zutaten liefern einen tollen Geschmack - Vorteil für TiefkühlkostVeggie Power Lover wollen möglichst natur-pur. Die neue Ess-Klasse von igloliefert echten Geschmack auf Basis einer kurzen Zutatenliste (siehewww.iglo.de/presse-und-aktuelles/presse-navigation/pressemitteilungen) und OHNEHefeextrakt. Zudem benötigen tiefgekühlte Produkte keine Konservierungsstoffe -Minustemperaturen sind der natürliche Frischetresor. Die neuen Produkte sind abFebruar in der Tiefkühlabteilung im Supermarkt zu finden.Pressekontakt:iglo DeutschlandAlfred JansenLeiter Unternehmens- & Nachhaltigkeitskommunikation040 / 180 249 202alfred.jansen@iglo.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/54941/4487758OTS: iglo DeutschlandOriginal-Content von: iglo Deutschland, übermittelt durch news aktuell